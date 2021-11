Je préférerais que tu ne me mettes pas dans Mortal Kombat, déclare Keanu Reeves

Image: Warner Bros. Pictures

Combat mortel a fait un travail impressionnant ces derniers temps lorsqu’il s’agit d’attirer des personnages d’autres franchises médiatiques. Nous avons eu RoboCop, Le Terminateur et même Hirsute, et, étant donné que la série est sur le point de revenir au cinéma, il serait juste de prédire que La matrice Neo – joué par Keanu Reeves – pourrait avoir une chance d’affronter Raiden et Sub-Zero.

Il est également juste de dire que John Wick – un autre personnage chargé d’action interprété par Reeves – conviendrait bien à un camée Mortal Kombat. Le chef de NetherRealm, Ed Boon, a déjà mentionné qu’il aimerait voir les deux personnages dans Mortal Kombat 11, en fait.

Cependant, Keanu Reeves a admis qu’il n’aimerait pas l’idée que l’un ou l’autre des personnages passe dans le monde des jeux de combat en tête-à-tête. S’adressant à Esquire (merci, Eurogamer), on a demandé à Reeves s’il aimerait voir Neo ou Wick dans un jeu Mortal Kombat s’il ne tenait qu’à lui :

Si ça ne tenait qu’à moi ? Non. Mortal Kombat est génial à bien des égards. Mais je pense, vous savez, Neo… John Wick… ouais mec, ils font leur propre truc. Mortal Kombat fait son propre truc.

Mortal Kombat et The Matrix IP appartiennent tous deux à Warner Bros, donc le choix pourrait bien être hors des mains de Reeves – bien qu’il soit juste de dire que sans l’adhésion de l’acteur, Warner Bros pourrait être réticent à aller de l’avant. La série de films John Wick est la propriété de Lionsgate, ce qui rend cela encore moins probable.