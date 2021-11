« Je prends de la drogue avec du poison de crapaud et ça a changé ma vie »

Mike Tyson revient dans l’actualité… et pas précisément à cause de son retour sur le ring, mais à cause des passe-temps curieux et extravagants Dont il s’exhibe généralement à plusieurs reprises, comme fumer de la marijuana ou acheter des animaux exotiques comme un tigre du Bengale.

Le dernier des passe-temps de Tyson a été révélé par le boxeur lui-même dans des déclarations recueillies par le New York Post dans lesquelles il avoue qu’il prend des drogues contenant du poison du crapaud du désert de Sonora. « J’ai ingéré le venin de ce crapaud 53 fois, mais rien n’est comparable à l’expérience de la première fois. Cette fois, je suis « mort ». C’était tout un défi. Je prenais des drogues dures comme la cocaïne, mais c’est une autre dimension. Avant de frapper le crapaud, il était en désordre. L’adversaire le plus coriace que j’aie jamais affronté était moi-même. J’avais une faible estime de moi, quelque chose qui arrive aux gens avec beaucoup d’ego, mais le crapaud te dépouille de ton ego. »

Tyson affirme également avoir découvert ce rituel, qui consiste à fumer le poison du crapaud et provoquer des effets psychédéliques, il y a quatre ans et que cela l’a aidé à perdre 45 kilos, à se réconcilier avec sa famille et à retrouver l’envie de boxer. En fait, le New York Post souligne que Tyson lui-même a un terrain fertile pour ces crapauds du désert de Sonora dans son ranch où il développe son entreprise de marijuana en Californie. « La gente ve cómo he cambiado. Mi mente no entiende qué ha pasado, pero mi vida ha mejorado por completo. El único objetivo del sapo es que alcances tu máximo potencial y ver el mundo de otra manera en el que todos somos iguales y todo C’est de l’amour », assuré.