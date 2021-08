“Je prête allégeance à notre Fauci…” – RedState ⋆ .

Au début de l’année dernière, Anthony Fauci a déclaré à l’Amérique : « Meh, les masques – ils peuvent vous faire vous sentir bien, mais ils ne vous protègent vraiment pas. » À la fin de l’année dernière, il nous disait de porter non pas un seul masque, mais trois.

Au début de l’année dernière, j’étais all-in. Quand on m’a dit de porter un masque, je portais un masque. J’ai stérilisé mes mains comme si j’étais un chirurgien sur le point de m’ouvrir le cerveau. Ensuite, j’ai commencé à consommer les données.

Il existe de nombreuses preuves empiriques, anecdotiques et cliniques que les masques en tissu sont à peu près aussi efficaces pour arrêter Covid qu’une porte moustiquaire sur un sous-marin.

En ce qui concerne l’efficacité des masques en tissu, le CDC a, pour la plupart, rejeté les études RCT (essai de contrôle randomisé), si ces études sont en conflit avec le discours politique actuel. Mais toute personne possédant une «machine Google» peut (éventuellement) trouver des preuves RCT que les masques en tissu sont, au mieux, inefficaces, ou au pire des placebos politisés inutiles.

La preuve anecdotique que les masques n’arrêteront pas Covid est une trouvaille beaucoup plus facile – et plus difficile pour nos suzerains de la technologie à trou de mémoire algorithmique. Hawaï a probablement le mandat de masque le plus strict du pays. C’est aussi… une île. Pourtant, Hawaï connaît une poussée semblable à celle de la Floride.

Le premier impose les masques, le second non. Les deux ont connu des surtensions. Le Japon a un mandat de masque strict. Tout le monde porte un masque en public et en privé. Ils pourraient même porter des masques au lit. Pourtant, le Japon a connu une poussée récente. concluant ? Non. Preuve que les masques ne fonctionnent probablement pas ? Oui.

Maintenant, les écoles ouvrent et les districts scolaires à travers le pays se plient aux vents politiques et à l’hystérie sans faits, exigeant que les enfants portent des masques, toute la journée, tous les jours.

Dans un article absurde publié en ligne par l’oxymore « Healthychildren.org », il affirme que parce qu’il n’y a « aucune preuve » qui masque l’obstacle à l’apprentissage, ce manque de preuve est la preuve qu’il n’empêche pas l’apprentissage. Ouais, ce n’est pas comme ça que ça marche, ce n’est pas comme ça que ça marche. Il existe des preuves réfutantes fondées sur des données.

Extrait d’un résumé publié il y a une semaine :

En tirant parti d’une vaste étude longitudinale en cours sur le développement neurologique de l’enfant, nous avons examiné les scores cognitifs généraux de l’enfance en 2020 et 2021 par rapport à la décennie précédente, 2011-2019. Nous constatons que les enfants nés pendant la pandémie ont considérablement réduit leurs performances verbales, motrices et cognitives globales par rapport aux enfants nés avant la pandémie. De plus, nous constatons que les hommes et les enfants des familles socio-économiques inférieures ont été les plus touchés. Les résultats soulignent que même en l’absence d’infection directe par le SRAS-CoV-2 et de maladie COVID-19, les changements environnementaux associés à la pandémie de COVID-19 affectent de manière significative et négative le développement du nourrisson et de l’enfant.

Il est bien documenté (même par le CDC) que les enfants en bonne santé courent moins de risques de conséquences pour la santé de Covid que de la grippe, mais les masques n’ont jamais été envisagés comme prophylactique pendant la saison de la grippe. Pourquoi maintenant? Le port de masques en tissu qui altèrent la parole, la respiration et ne retarderont probablement pas la transmission virale est un net négatif.

Au-delà des dommages physiologiques de ne jamais voir un visage humain complet pendant toute une journée d’école, jour après jour, les masques entraveront le développement cognitif et interféreront sans aucun doute avec d’importants indices visuels – des indices que les humains ont appris et développés au fil des millénaires. Masquer les enfants entraînera sans aucun doute un développement plus lent des enfants. C’est le mal immédiat. Les dommages à long terme ne seront pas connus avant des années.

Les commissions scolaires se mettent au son de la science politique, pas de la science proprement dite. Comme la règle maquillée de 6 pieds, le port d’un masque en tissu consiste à faire en sorte que les gens se «sentent» protégés, pas réellement protégés. Des parents masqués et au visage rouge criant après d’autres parents qui veulent avoir le choix de ne pas masquer leurs enfants sont de tristes spectacles de sectateurs pseudo-scientifiques. Si votre enfant a une comorbidité, masquez-le avec un M-95 ou une école à la maison. Vous pouvez prendre de réelles précautions qui n’obligeront pas le reste de la population à adopter le culte du masque pour toujours.

Le Mask Forever Cult n’est que la dernière religion New Age – tout cela grâce à des cardinaux Covid obsédés par le pouvoir comme Anthony Fauci. Un nouvel engagement peut-il être loin derrière?