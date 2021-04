Je prévois définitivement d’apporter cette expérience de l’année dernière

Daniel Ricciardo a exprimé sa confiance dans l’obtention d’un résultat solide pour McLaren lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola ce week-end.

Ses efforts ont été récompensés par une troisième place sur le même site l’année dernière alors qu’il pilotait pour Renault.

Ricciardo a fait ses débuts avec McLaren lors de l’ouverture de la saison de Formule 1 2021 à Bahreïn. Sa première apparition avec sa nouvelle équipe a été solide, car il a surpassé son coéquipier Lando Norris.

Dans la course cependant, il a terminé septième, trois places derrière Norris, car sa voiture a subi des dommages affectant les performances après un affrontement avec Pierre Gasly d’AlphaTauri.

L’Australien a réfléchi à sa course à Bahreïn et au travail que lui et son équipe ont accompli depuis lors.

«J’ai hâte de reprendre la voiture après un départ positif à Bahreïn», a-t-il déclaré.

«Nous avons obtenu un bon résultat dans cette première course, et c’était incroyable de faire mes débuts dans l’équipe. J’étais un peu malheureux avec les dommages que nous avons constatés sur la voiture après la course, et il reste encore quelques choses à apprendre et à maîtriser, ce qui prend un peu de temps.

«Mais étant donné cela, je suis convaincu qu’il nous reste encore beaucoup de performances à débloquer. Nous avons travaillé dur à l’usine pour comprendre comment nous pouvons bâtir sur ce solide départ. Je m’attendais vraiment à ce qu’il faille quelques courses pour me sentir à l’aise dans la voiture, mais je me sens mieux après la première course que je ne l’avais fait au même moment les années précédentes, donc c’est vraiment prometteur.

Ricciardo a ensuite présenté en avant-première sa deuxième course aux couleurs de McLaren à Imola, où il était quelque peu optimiste quant à ses chances d’un bon résultat, sur le dos de son podium pour Renault sur le site italien en 2020.

«Imola est le suivant et nous allons lui donner beaucoup», a-t-il ajouté.

«C’est une piste emblématique de la vieille école avec une disposition rapide et fluide qui laisse peu de place à l’erreur. Je suis vraiment ravi d’y retourner après la course de l’année dernière où j’ai terminé sur le podium.

“Je prévois vraiment de faire profiter de l’expérience de l’année dernière pour aider l’équipe ce week-end et me battre pour ces points”, a conclu le pilote McLaren.

Norris, qui a obtenu une solide quatrième place à Bahreïn, a fait écho aux sentiments de Ricciardo concernant la forme de l’équipe lors de l’ouverture de la saison.

“Nous avons commencé la saison avec un bon résultat par équipe à Bahreïn”, a déclaré le joueur de 21 ans.

«Notre objectif est de continuer à progresser et à maximiser les performances à chaque course. Il y a encore des domaines sur lesquels nous devons travailler pour essayer de libérer ce potentiel supplémentaire qui peut nous rendre plus compétitifs, mais nous nous efforçons de franchir ces étapes.

«La première course a vraiment montré à quel point la compétition est forte cette année, ce qui va donner lieu à des batailles passionnantes sur piste que j’attends avec impatience.»

À Imola, Norris a ajouté: «C’est formidable d’être de retour à Imola cette saison. Comme toujours, nous viserons à maximiser le temps en piste pour tirer le meilleur parti de la voiture en vue des qualifications et de la course.

«La position sur piste est importante à Imola avec des chances limitées de dépassements. Le virage 1 sera la meilleure occasion de faire une passe, et cela pourrait être difficile ailleurs avec la piste si étroite. Nous ferons tout notre possible pour profiter au maximum du week-end et marquer de bons points. »

Ricciardo et Norris seront en piste pour FP1 vendredi à 11h00 CET.