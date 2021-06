“Je quitterais Twitter ou Square pour Bitcoin”, déclare Jack Dorsey lors de la conférence Bitcoin 2021

Son objectif de vie pour le moment est de “supprimer” l’esprit d’entreprise de ses entreprises et de construire un réseau social inspiré du Bitcoin qui n’aura “aucune des restrictions” de Twitter.

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, est extrêmement optimiste quant à l’avenir de Bitcoin n’est pas nouveau. Il a toujours été un Bitcoiner de bout en bout.

Plus tôt vendredi, comme nous l’avons signalé, Dorsey s’est rendu sur Twitter pour partager que sa société de paiement Square envisage également de créer un portefeuille matériel Bitcoin. Mais il ne veut pas « concurrencer » les portefeuilles matériels déjà sur le marché, mais plutôt passer au niveau supérieur et « le faire très bientôt ». Plus tard dans la journée, Dorsey a doublé son amour pour la plus grande crypto-monnaie lors de la conférence Bitcoin 2021, en disant :

“Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important dans ma vie sur lequel travailler.” « Si je n’étais pas sur Square ou Twitter, je travaillerais sur le bitcoin. Si [bitcoin] besoin de plus d’aide que Square ou Twitter, je les laisserais pour Bitcoin. Mais je pense que les deux entreprises ont un rôle à jouer.

Bitcoin, selon lui, « change absolument tout », et il a le potentiel de créer une nouvelle infrastructure financière plus inclusive.

“Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus habilitant pour les gens du monde entier.”

Pas besoin de banques

Bitcoin est un moyen de se protéger contre la dévaluation de la monnaie, a-t-il déclaré, et c’est pourquoi Dorsey s’associe au rappeur Jay-Z pour créer un fonds de plusieurs millions de dollars afin de poursuivre le développement du bitcoin en Inde et en Afrique.

“Jay aime Bitcoin”, a déclaré Dorsey.

“Il va très profondément dans ce qu’il aime, il y croit, et il croit aussi en cette idée de s’assurer que si nous allons créer cet argent pour le monde, il doit être développé dans le monde entier.”

Au cours de la conversation au coin du feu de 30 minutes avec Alex Gladstein de la Human Rights Foundation, Dorsey explique ensuite qu’il n’y a pas besoin des banques et des institutions financières que nous avons aujourd’hui.

«Nous en avons un qui prospère, qui est solide, qui appartient à la communauté, et qui est conduit par la communauté, qui a ce consensus incroyable et incroyable qui parvient toujours à faire la bonne chose au fil du temps. C’est noble, et c’est si rare et si unique. Tout ce que nous pouvons faire pour le construire et le protéger, nous devons le faire.

Mais il y a beaucoup de travail à faire autour de l’éducation et de l’accessibilité, a-t-il déclaré.

Exclusivité Bitcoin

Alors que certains comme la militante d’extrême droite Laura Loomer, qui a été bannie de Twitter et a appelé Dorsey le «roi de la censure», estiment qu’il n’est pas le bon pour parler du Bitcoin résistant à la censure, Dorsey a déclaré qu’ils ont «évolué ” les politiques de Twitter avec lesquelles beaucoup de gens sont en désaccord.

“Mon objectif, dans ma vie en ce moment, est de supprimer – autant que je peux – l’esprit d’entreprise de nos entreprises”, a-t-il déclaré, soulignant l’initiative Blue Sky de Twitter visant à créer une norme décentralisée pour les médias sociaux, qui n’avez “aucune des restrictions que vous voyez sur Twitter”.

« Entièrement inspirés par Bitcoin, nous voulons faire la même chose pour les médias sociaux. » « Je vais vous le prouver. Et puis nous pourrons avoir une autre conversation plus tard.

Dorsey, cependant, est tout au sujet de Bitcoin et n’est en aucun cas intéressé par d’autres crypto-monnaies. L’actif cryptographique qui a atteint une capitalisation boursière de mille milliards de dollars au cours de l’action des prix de cette année, a-t-il déclaré, sera la devise native d’Internet, et “la seule raison pour laquelle Square s’est impliqué dans le bitcoin est à cette fin”.

C’est ainsi que ses entreprises feront tout pour rendre le bitcoin accessible à tous et comment Dorsey prévoit de “passer le reste de sa vie”.

De plus, “C’est pourquoi nous ne traitons pas d’autres” devises “ou” pièces de monnaie “, car nous nous efforçons tellement de faire du bitcoin la monnaie native d’Internet”, a déclaré Dorsey.

“Tous les autres” altcoins comme Ethereum et Dogecoin “ne prennent tout simplement pas en compte” pour lui.

Quant aux monnaies numériques des banques centrales (CBDC), ce sont des « conneries » et juste des « bosses sur la route », selon lui.

Bitcoin/USD BTCUSD

35 911,0233-847,50 $-2,36 %

Volume 34,98 bVariation -847,50$Ouverture35 911,0233$Circulation 18,73 mMarket CAP 672,52 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.