Ce week-end (13-14 mars), Elon Musk, la deuxième personne la plus riche du monde (selon la «Liste des milliardaires en temps réel» de Forbes), a agi assez dogmatiquement.

Musk, qui est co-fondateur de PayPal, fondateur et PDG de SpaceX, et co-fondateur et PDG de Tesla, a décidé de montrer une fois de plus son soutien au mème préféré d’Internet, la crypto-monnaie Dogecoin (DOGE) lors d’un week-end qui a vu Le prix du Bitcoin enregistre un nouveau record (sur Bitstamp, le prix du BTC a atteint 61781 $ à 20h42 le 13 mars).

Tout a commencé le samedi 13 mars lorsque Musk a répondu par un «Oui!» Enthousiaste. à une question posée par quelqu’un qui a demandé sur Twitter si Coinbase devait activer le support commercial pour DOGE.

Vers 23h40 UTC samedi, Musk a déclaré qu’il passait un «après-midi doge» avant de donner une brève leçon d’histoire à saveur de Dogecoin sur le thème des «jours canins de l’été».

Origine de l’après-midi Doge Day:

Les anciens Romains ont sacrifié un Dogecoin au début des Doges Days pour apaiser la rage de Sirius, croyant que l’étoile était la cause du temps chaud et sensuel. – Elon Musk (@elonmusk) 13 mars 2021

Soit dit en passant, au cas où vous vous demanderiez si le mot «doge» a un sens, à l’époque médiévale et de la Renaissance, un était «était un seigneur élu et chef d’État dans plusieurs cités-États italiennes».

Et puis environ dix minutes plus tard, Musk a laissé entendre qu’il était très souvent pourquoi il était un si grand fan de Dogecoin.

Pourquoi es-tu si dogmatique, demandent-ils – Elon Musk (@elonmusk) 13 mars 2021

Il convient de souligner que le PDG de Tesla exprime son appréciation de Dogecoin depuis avril 2019. Par exemple, voici ce qu’il a dit à propos de Dogecoin le 2 avril 2019:

Dimanche, Musk a mentionné, peut-être en plaisantant, qu’il allait obtenir un Shiba Inu, une race de chien de chasse du Japon, ainsi que la mascotte officielle de Dogecoin.

Vers 03h00 UTC dimanche, l’utilisateur de Twitter @itsALLrisky, qui est un fan de Dogecoin, a déclaré que ce n’était «qu’une question de temps» jusqu’à ce que Coinbase ajoute un support commercial pour DOGE, auquel l’utilisateur de Twitter @leastImAlive a répondu qu’il préférerait voir Robinhood, qui soutient le trading Dogecoin depuis juillet 2018, pour offrir des transferts hors de la crypto hors de leur plate-forme, Musk a déclaré que c’était une opportunité pour Robinhood de «surpasser» Coinbase.

De nombreux cryptos répertoriés sur Coinbase ont une fraction de #Dogecoinla capitalisation boursière de, avec beaucoup moins d’intérêt et de passion communautaire que Doge Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que Coinbase ajoute #DOGE – 💸💸💸 (@itsALLrisky) 14 mars 2021

C’est l’occasion pour RH de surpasser CB! – Elon Musk (@elonmusk) 14 mars 2021

Quant à l’action des prix de Dogecoin ce week-end, selon les données de TradingView, sur l’échange de crypto Bittrex, le prix de Dogecoin, le 14e crypto-actif le plus précieux par capitalisation boursière, a atteint 0,0630 $ à 03h59 UTC le 14 mars, soit cinq minutes après le tweet de Musk. pour obtenir un Shiba Inu.

Graphique DOGE-USD en un jour (Bittrex) par TradingView

Il s’agit du prix le plus élevé que nous ayons vu pour Dogecoin depuis le 18 février. Actuellement (à 18h40 UTC le 14 mars), Dogecoin se négocie autour de 0,0600 $, ce qui signifie que dans la période cumulative de l’année, DOGE-USD est en hausse un incroyable 1168,49%.

