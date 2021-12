30/11/2021 à 23:38 CET

L’entraîneur du Barça, Carlos Ortega, a reconnu ce mardi, après avoir battu Bathco Torrelavega, qu’il avait dosé ses joueurs en pensant au match mémorable de jeudi contre Porto en Ligue des champions de handball qui se jouerait au Palau Blaugrana.

«Je regardais le match de Porto du coin de l’œil. On ne pouvait pas donner cinquante minutes à certains joueurs & rdquor;, a expliqué l’entraîneur Azugrana. Ortega a reconnu que la rupture était un tournant : «Nous avons bien fait au début, mais peut-être que nous avons perdu notre concentration sur les coups de pied. En deuxième mi-temps nous sommes sortis beaucoup plus sérieux et c’était un match à satisfaire & rdquor ;.

L’entraîneur a déclaré qu’à l’entracte, il avait demandé à ses joueurs de s’améliorer en attaque et en défense, et cela s’est produit car, à son avis, le Barça a joué plus fort et pouvait courir.

En revanche, Maciel a également pris la parole. « Nous devions donner le rythme nous-mêmes et je pense qu’en seconde période nous avons réussi. Nous avons été très sérieux en attaque comme en défense », a-t-il déclaré à propos du match. Il a également évoqué son rôle au sein de l’équipe. « Je dois en profiter et jouer. Mon rôle est dans la ligue de donner du repos à Gonzalo Pérez de Vargas. »

Il a également mis l’accent sur ce que le Barça doit améliorer en Europe. « Nous devons ajouter du jeu, de la qualité de jeu. Pour pouvoir résoudre les questions tactiques. C’est ce que nous devons rechercher dans Champions »