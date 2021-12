Je regrette de vous informer que les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont annulés – RedState

Nous savions tous que ce jour arrivait. Avec la révolution éveillée dépassant la gauche et forçant son chemin dans tous les aspects de la vie américaine, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne s’attaquent à la plus grande génération. Oui, j’ai le regret de vous informer que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont été annulés.

(voir aussi The Absolute Dumbest, Most Offensive D-Day Anniversary Take Goes Forth)

Apparemment, leurs opinions dans les années 40 ne correspondent tout simplement pas à l’autorité morale suprême des gens qui vous disent que les hommes peuvent devenir des femmes et que la famille nucléaire ne devrait pas exister.

L’enquête « La plus grande génération » sur la race, le sexe et le combat pendant la Seconde Guerre mondiale va à l’encontre de son image saine https://t.co/VHeJWCya4w – Le Washington Post (@washingtonpost) 22 décembre 2021

En août 1944, on a demandé à un soldat américain achevant une enquête de l’armée s’il avait d’autres remarques. Il a fait. « La suprématie blanche doit être maintenue », a-t-il écrit. « Je me battrai si nécessaire pour empêcher l’égalité raciale. Je ne saluerai jamais un officier nègre et je ne recevrai pas d’ordres d’un nègre. J’en ai marre de la méthode de traitement de l’armée…[Black soldiers] comme s’ils étaient humains. La ségrégation des races doit continuer. Un autre soldat a écrit : « Dieu a placé entre nous une barrière de couleur… Nous devons accepter cette barrière et vivre, combattre et jouer séparément. Ces vues dures, et d’autres, de l’armée séparée de la Seconde Guerre mondiale, émergent dans un nouveau projet à Virginia Tech qui présente les résultats non censurés de dizaines d’enquêtes sur le service administré aux soldats pendant la guerre… … Certains soldats étaient hostiles aux femmes dans l’armée, en particulier dans le Women’s Army Corps, où 150 000 femmes ont servi pendant la guerre. « La place des femmes est à la maison », a écrit un soldat. « Elle peut faire plus là-bas en écrivant des lettres ou en faisant du travail de guerre qu’en étant dans l’armée. … Il y a trop de femmes immorales dans le service et je ne voudrais pas que ma sœur vive avec de telles personnes, pas plus qu’une femme qui se respecte.

Eh bien, si des soldats au hasard dans une armée qui totalisait plus de 16 millions de personnes tout au long de la guerre disaient quelque chose, nous ferions mieux de ternir tout le monde juste pour être en sécurité, n’est-ce pas ? Et notez que ce ne sont vraiment que des soldats aléatoires. Les sondages sont anonymes et environ 500 000 d’entre eux ont été effectués. Comme la plupart d’entre vous le savent, vous pouvez demander n’importe quoi à 500 000 personnes et certaines personnes vous diront toujours de mauvaises choses. Ce n’est guère digne d’intérêt.

Pour être clair, mon problème avec ceci n’est pas que j’ai peur d’admettre que les gens avaient des opinions préjudiciables dans les années 40. C’est plutôt que je ne comprends tout simplement pas l’intérêt de tout cela. Dans la mesure où ces opinions existaient ou étaient même répandues, elles ont disparu. Ces sondages étaient un instantané dans le temps, composés majoritairement d’hommes extrêmement jeunes qui avaient encore beaucoup à apprendre sur la vie et le respect d’autrui.

De plus, vous devez juger les gens en fonction du temps et de l’environnement dans lesquels ils ont été élevés. L’Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale travaillait encore sur de nombreux problèmes liés à la race et au sexe. La même chose s’applique aux jugements sévères d’hommes comme George Washington et Thomas Jefferson, compte tenu de la période au cours de laquelle ils ont existé. Cela ne rend pas tout ce que les hommes ont fait correctement à cette époque, mais le contexte est important lorsque l’on discute de quoi que ce soit à la lumière des idéaux modernes.

Ceux qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale étaient de grands hommes, des défauts et tout. Ils ont résisté au mal absolu, sacrifiant leur corps et, dans de nombreux cas, leur vie. Dans cet esprit, ils ne méritent pas d’être sévèrement jugés par une bande d’universitaires et de « journalistes » de Washington qui n’ont pas une fraction du courage des hommes qui ont combattu en Europe et dans le Pacifique.

Enfin, je trouve tout cela obscène. Un sentiment de supériorité imméritée est omniprésent parmi la gauche moderne. Ils croient vraiment que s’ils étaient jetés à un moment différent de l’histoire sans préconditionnement, ils feraient toujours tous les bons choix. Ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne la nature humaine. Alors laissez les vétérans de la Seconde Guerre mondiale tranquilles. Ils sont vraiment la plus grande génération, que vous trouviez leur image vraiment « saine » ou non.