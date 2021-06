in

18/06/2021 à 18:20 CEST

L’Espagnol Garbiñe Muguruza déclaré, après avoir été éliminé par les Français Cornet d’Alizé en quarts de finale du tournoi de Berlin malgré une balle de match qui, même s’il est difficile « d’avoir un bon feeling sur gazon », elle est repartie satisfaite de son jeu et du sentiment « d’avoir tout donné ».

« Je repars avec le sentiment d’avoir tout donné. Le résultat pèse au final mais vous donnez tout pour gagner. J’ai eu ma chance, j’ai eu un ballon de jeu, mais elle a très bien joué », a déclaré Muguruza.

Par ailleurs, la joueuse de tennis espagnole a salué la performance de la joueuse de tennis française : « J’ai été surpris par son niveau sur gazon, nous n’avions jamais joué sur cette surface. Elle a été très solide, j’ai bien joué par moments et pas d’autres.

“C’est une joueuse qui me laisse jouer et, eh bien, j’aurais peut-être dû être plus intelligent parce que j’ai fait trop d’erreurs”, a-t-il ajouté.

Se référant à la surface gazonnée, le vainqueur de Wimbledon 2017 a reconnu qu'”avoir un bon feeling sur cette surface est toujours difficile”. Cependant, il a estimé que sa présence au tournoi de Berlin “a été une bonne préparation pour Wimbledon”, qui débutera le 28 juin.