“Je répondrai en chantant et en défendant la liberté d’expression”

MADRID / TOLEDO, 12 août (EUROPA PRESS) –

La chanteuse Zahara a réagi au retrait de l’affiche de son concert à Tolède après les accusations de Vox pour « outrage extrême » à la Vierge. “La seule réponse que je vais donner à tout ce qui s’est passé sera sur scène en chantant, en défendant l’art, la musique et la liberté d’expression”, a déclaré le chanteur mercredi soir lors d’un concert à Valence.

Dans l’affiche faisant la promotion du concert prévu le 3 septembre à Tolède, la chanteuse andalouse apparaît habillée en Vierge avec un enfant dans les bras et avec une écharpe bleue dans laquelle on peut lire ‘Puta’, le titre de son dernier album qui donne également nom à sa tournée.

L’affiche a été éliminée à la fois par le promoteur de son concert à Tolède et par la mairie elle-même, qui, après l’avoir retirée de son propre site Internet, a fait part à la société organisatrice du malaise qu’elle avait causé aux citoyens.

Lors de sa prestation à Valence, Zahara s’est ému en remerciant les supporters reçus par le public et ses collègues. “Après le jour où j’ai été ici, je veux juste dire merci, parce que j’aurais aimé pouvoir dire à María Zahara, 12 ans, quand ils l’ont insultée, ils l’ont traitée de pute et personne ne voulait être elle amie, qu’à l’avenir, quand elle aura 37 ans, ses collègues, toutes les personnes qu’elle admire, tout son public sortent pour la défendre », a déclaré l’artiste devant le public.

Zahara a qualifié de « brutale la réponse d’amour que j’ai reçue ». “C’est ce que je prends aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

MESSAGES DE SOUTIEN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Parmi les soutiens que la chanteuse a reçus figurent celui d’Amaral (“Tout notre amour et notre soutien pour Zahara. À la fin, la liberté et la beauté prévaudront), Rozalén (“Un amour profond pour notre bien-aimée

@zaharapop. Je t’aime et je t’admire, partenaire…”), Elvira Sastre (“Aujourd’hui est un jour merveilleux pour écouter Zahara. Et si tu peux vivre, mieux”) ou Ana Milan (“Plus de culture et moins d’offense”) , qui ont publié des messages de sauvegarde sur Twitter.

Des groupes politiques comme Podemos se sont également manifestés sur ce réseau social. “De Podemos Toledo, nous exprimons notre soutien à

@zaharapop, nous demandons que leur art et leur liberté d’expression soient respectés et nous condamnons la soumission du PSOE et de @milagrostolon à la dictature de VOX », déclare Podemos Toledo sur Twitter.

Plus tard, le maire de Tolède, Milagros Tolón, a également exprimé sur Twitter son “soutien total” au concert de Zahara. “Notre gouvernement défend la tolérance, le respect et la liberté d’expression comme signe d’identité et d’essence d’une ville libre et hospitalière comme celle-ci. Nous ne cédons ni ne le ferons à ceux qui restreignent les libertés”, dit-il.

