Je ressens de la beauté en créant à partir d’un sentiment qui n’est pas agréable : Carlos Ballarta – El Sol de México

Carlos Ballarta a été annulé avant que ces actions ne deviennent une tendance à travers les réseaux sociaux. Le comédien a littéralement été suspendu de ses émissions à la demande des gouvernements des États, des groupes religieux et des parents.

En 2019, il a fait une tournée intitulée God is dead, le titre simple lui a valu qu’à Querétaro il ne pouvait pas se produire et à Monterrey une campagne a été lancée pour empêcher le spectacle d’avoir lieu.

Le groupe Familias Fuertes Unidas por México a demandé formellement d’annuler sa présentation, arguant qu’il faisait directement référence à des actes sataniques et à l’utilisation de symboles tels qu’une croix inversée « et pour aller à l’encontre de la famille, des valeurs et des principes ».

Mais l’humoriste ne se tait jamais, a-t-il déclaré aux autorités de Querétaro : « Il semble que nous vivions dans un état de nature religieuse, et cela ne vaut pas la peine de lutter avec les autorités municipales et/ou étatiques pour qu’elles laissent exercer leur droit d’expression. , « écrivait-il dans un communiqué à l’époque.

Et sa réaction vis-à-vis du groupe de Monterrey s’est faite via son compte Twitter : « Ça va et vient avec tout. Rien de ce qui est annulé. Ils vont le peler très solide ».

L’émission est arrivée plus tard sur la plate-forme de streaming Netflix, tandis que les autorités susmentionnées ont affirmé qu’elles ne violaient pas la liberté d’expression, mais que les exigences pertinentes pour présenter une émission n’avaient pas été remplies.

Pendant ce temps, Ballarta mène déjà une autre bataille, toujours de la comédie. Comme sa grande idole Kurt Cobain, il trouve dans des sentiments ou des pensées désagréables la possibilité de créer.

Lors de sa tournée Rebelde Comodino 2021, le standupro mexicain assure ressentir un grand niveau d’identification avec Kurt Cobain, dont l’esprit artistique, dit-il, ressemble parfois à ce qu’il ressent lorsqu’il crée de l’humour.

« J’ai l’impression que certaines des choses que j’écris peuvent être interprétées comme quelque chose de laid, d’horrible ou de désagréable… Et j’ai l’impression que, dans la formule dans laquelle vous structurez ce sentiment, c’est là que vous pouvez trouver le beau. Je m’identifie (à Cobain dans ce sens). Je ressens une beauté dans le désir de créer à partir d’un sentiment qui n’est pas agréable. C’est un sentiment de sensibilité que je ne pratique pas habituellement dans ma vie quotidienne », explique Ballarta, qui a toujours admiré la capacité de trouver la beauté dans le sinistre.

Depuis qu’il a commencé sa carrière en 2012, il explore l’humour noir sous différents angles, mais toujours avec cette touche sarcastique qui le distingue. Maintenant, en raison de la pandémie et de la fermeture des étapes, il s’est aventuré dans le format podcast, quelque chose qui est généralement très courant chez les vedettes aux États-Unis, par exemple.

« Nous fabriquons des produits comme le format stand-up qui est manipulé aux États-Unis, où le comédien a son podcast, qui est en même temps l’espace où il exprime son point de vue et sa façon de penser. Dans le podcast, vous en savez un peu plus sur le concept derrière le comédien, c’est un peu ce sur quoi on parie », explique Ballarta.

Avec près de 10 ans d’expérience, l’humoriste aux lunettes éternelles reconnaît que ce qu’il aime le moins dans son métier, c’est le regard du public, même s’il admet que ce n’est pas quelque chose qui le tiendra éveillé.

« Je comprends que les gens ont beaucoup d’opinions sur les réseaux sociaux, mais la vérité est que je ne vois généralement pas ces commentaires. Pourtant, se faire dire dans la rue ‘tu es ceci’ ou ‘tu es cela’, non, évidemment les gens n’ont parfois pas les couilles (de te le dire) », dit-il.

Il explique également qu’il apprécie les deux processus requis pour faire du stand-up : l’écriture et l’exécution. Le premier, dit-il, est un exercice de créativité qui, au fond, a pour objectif d’exprimer une opinion sur un certain sujet. Dans la seconde, explique-t-il, une évaluation est faite de ce qui vaut la peine de dire ou de ne pas dire devant le public.

« Habituellement, lors de l’exécution, vous vous retrouvez avec moins de la moitié de ce que vous avez écrit à l’origine, car vous comprenez comment fonctionne chaque public. Il existe des points communs entre les publics, mais ils varient tous selon la ville, la situation économique ou l’âge. Quand vous trouvez un point commun, c’est quand vous décidez de laisser ce texte (dans l’émission) », partage Ballarta.

« Vous vous sentez plus vivant dans la performance parce que vous ressentez la réaction immédiate des gens, qui est le rire. En écrivant, vous ne pouvez qu’imaginer où irait le rire, mais l’écouter en direct est quelque chose qui n’a pas de comparaison », conclut-il.