« Je ressens des papillons et de l’excitation pour les débuts »

02/12/2021 à 22:26 CET

Marc Gasol, président et désormais également joueur du Bàsquet Girona de la LEB Oro League, a admis ce jeudi, à la veille de ses débuts avec l’équipe catalane, qu’il ressent « des papillons et de l’illusion » et que le duel contre Levitec Huesca La Magia aura « un point d’émotion, car en plus beaucoup de monde viendra ».

Gasol, double champion du monde -entre autres réalisations- avec l’équipe nationale espagnole et vainqueur du ring NBA avec les Raptors de Toronto, a également reconnu que l’entraîneur, Jordi Sargatal, lui a confié « un rôle important » et a ajouté qu’il espère « aider l’équipe », à la fois en défense et en étant « un objectif en attaque et un point qui peut faire bouger beaucoup de choses ».

A son retour à Gérone, après avoir joué pour Akasvayu de 2006 à 2008, Marc Gasol veut contribuer à faire du Bàsquet Girona « une équipe difficile à battre, avec beaucoup de cohérence ».

Et en vue du duel de ce vendredi, il a dit que l’équipe doit traduire « L’énergie que les gens apporteront à des choses positives sur la piste. »