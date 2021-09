“Je ressens la pression presque depuis que je suis enfant”

01/09/2021 à 6h30 CEST

Le FC Barcelone a presque complètement changé une position de base dans laquelle seul Nick Calathes reste avant le départ de Leandro Bolmaro en NBA en l’absence de confirmation officielle et de Leo Westermann à Monaco, et les signatures de Nicolás Laprovittola (Real Madrid) et Rokas Jokubaitis (Zalgiris Kaunas).

Le Lituanien a été l’une des grandes sensations de la dernière Euroligue après avoir commencé à exceller lors de l’année académique 2019-20 sous Saras et maintenant il espère continuer à avancer sous les ordres de son compatriote et grand supporter sans oublier qu’il est toujours en l’orbite de certains Knicks qui l’ont choisi au « draft » et avec qui il vient de disputer la Summer League.

Jokubaitis n’a que 20 ans, mais la maturité qu’il reflète sur la piste elle se traduit aussi en dehors d’elle dans un discours clair et concret. L’azulgrana sait qu’il a encore un long travail devant lui et a des idées très claires comme il l’a montré dans l’interview qu’il a accordée à SPORT pendant le séjour au Comú d’Encamp.

Comment ça va au Barça ?

Avec beaucoup de confiance. Je savais que je venais dans un grand club avec des joueurs de grande qualité et c’est pourquoi il m’est plus facile de me connecter avec eux. Tout est très professionnel et au niveau du club ils nous donnent le meilleur. Ce n’est pas difficile de se sentir bien ici et ces deux semaines ont été incroyables.

Comment s’est déroulée votre signature ?

C’était inattendu. Quand mon agent m’en a parlé, au début je n’y croyais pas. J’étais tellement éxcité! Dès que vous arrivez, vous avez un peu peur, mais je vous dis déjà que tout se passe bien et je suis très heureux.

Bolmaro a les idées très claires malgré sa jeunesse

| JAVI FERRÁNDIZ

Inattendu avec Saras ici ? Vous ne me trompez pas ?

(Le sourire). Intello. Même s’il est vrai que j’avais le sentiment qu’un jour cela pourrait arriver puisque Saras est arrivée au Barça en provenance de Zalgiris, car nous avons une excellente relation et nous nous sommes toujours très bien connectés. Quand j’ai appris que Bolmaro allait en NBA, cette idée m’est revenue à l’esprit, mais il n’y avait encore rien.

Qui est Saras pour un garçon lituanien qui joue au basket ?

Tu sais? Il n’est pas normal qu’un grand joueur devienne plus tard un grand entraîneur et il a réussi. Il est très passionné sur la piste et en dehors. L’une de ses meilleures vertus est qu’à partir de là, il sait comment pénétrer à l’intérieur des joueurs. Il voulait 100% de la concentration de tout le monde quand il jouait et maintenant c’est la même chose sur le banc.

Le mettriez-vous au niveau de Sabonis ou de Marciulenis ?

Oui, la génération de Sabonis et de Marciulenis a commencé à amener la Lituanie dans l’élite, mais Saras l’a fait aussi. Avec lui, nous avons obtenu beaucoup de médailles, comme lorsque nous avons battu les États-Unis aux Jeux. Il y a des moments extraordinaires et oui, c’est l’un des plus grands.

Jokubaitis, en amical contre MoraBanc Andorre

| FCB

Vous étiez le MVP d’une Adidas Next Generation à l’âge de 16 ans. Comment gérez-vous la pression d’être une star depuis un si jeune âge ?

Quand vous jouez bien, ils exigent toujours de meilleurs résultats et c’est difficile, mais pour moi ce n’était pas tellement. La structure des Zalgiris est très bien organisée, tout se passe étape par étape et vous ne pouviez pas vous sentir mieux que les autres, car ils vous feraient immédiatement passer au niveau supérieur et vous en étiez un de plus. Ce n’était pas facile du tout de se battre pendant des minutes en équipe première et en Euroligue. Lors de ma première saison avec Saras, j’ai commencé à jouer au plus haut niveau et à devenir joueur.

L’an dernier, il était avec Martin Schiller, un autre grand coach…

Oui, c’est venu après Saras et ça m’a aussi fait grandir petit à petit. Au début, je n’ai pas beaucoup joué en Euroligue et j’ai finalement eu 20 minutes. Il croyait en moi aussi.

Je ne sais pas si vous êtes un ‘1’ ou un ‘2’…

Tu sais? La saison dernière était un peu différente, car avec Schiller j’ai beaucoup joué en tant que gardien de tir. De toute façon, je préfère être meneur, c’est là que j’ai joué avec Saras et toujours dans la carrière de Zalgiris. Maintenant, j’ai bien appris à jouer à « deux », même si je vous dis déjà que je suis plus à l’aise avec « 1 ».

Jokubaitis, lors de la visite médicale avec le Barça

| FCB

En Summer League il a peu joué avec les Knicks, mais très bien. Comment s’est passée cette expérience ?

C’était ma première fois aux États-Unis…

Et à Vegas !

Haha ouais, ville assez folle. Mais en parlant de basket, là-bas, le style de jeu est totalement différent. J’ai travaillé, j’ai joué et je suis venu ici préparé. Cela a été très positif pour moi. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué, mais ils m’ont choisi comme ‘stash pick’ pour rester en Europe et il y avait deux joueurs NBA, deux autres ‘drafts’ qui y resteraient, alors j’ai compris qu’ils préféraient les faire jouer. En tout cas, je suis content, car j’ai fait bon usage de mes minutes et maintenant je suis totalement concentré sur le Barça.

Qu’attendez-vous de cette saison sur le plan personnel ?

Que je me débrouille très bien sur et en dehors de la piste, que je sois un bon partenaire et utile pour l’équipe et que je dispose du maximum de minutes. En championnat, c’est peut-être plus facile, mais en Euroligue, je devrai beaucoup me battre et je suis prêt à relever le défi, car j’aime les défis.

Jokubaitis s’adapte très bien au Barça

| JAVI FERRÁNDIZ

Ici, vous aurez la pression de gagner chaque match. Cela vous fait-il peur ?

Je ne peux pas avoir peur. La pression vous rend plus concentré et travaille plus dur. Pour moi, il vaut mieux avoir cette pression si vous savez chercher le côté positif. Quand je sens une pression au-dessus de ma tête, je vais encore mieux. Je le ressens presque depuis que je suis enfant et j’y suis habitué. Donc je n’ai pas peur du tout.

Un message pour les fans

Rokas Jokubaitis ne sait toujours pas ce que c’est que de jouer au Palau avec un public, puisque l’Euroligue 2019-20 a été annulée avant la visite de Zalgiris au Barça et la saison dernière, le match s’est joué à huis clos (86-62) avec six points du Barça. «Je suis très excité et je veux vraiment ressentir l’affection des fans. Il ne reste que trois semaines (le Barça accueillera l’UCAM Murcia le 19-S à 12h30 & rdquor;, a commenté le Lituanien.

Pour cette raison, le Lituanien a voulu profiter de l’occasion pour envoyer un message affectueux aux supporters barcelonais. « Chers fans du Barça, je suis vraiment heureux d’être ici et J’attends avec impatience le jour où je pourrai jouer avec toi dans un Palau bondé& rdquor;, assuré SPORT l’ex des Zalgiris.