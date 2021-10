Je retombe dans le terrier du lapin des cartes Pokémon, mais j’aimerais qu’elles ne soient pas si difficiles à obtenir

Alors que Pokemon fête ses 25 ans, il y a beaucoup de choses à faire. Sur VG247, nous nous concentrons principalement sur les jeux, qui nous offrent un regard en arrière dans les remakes de Diamond et Pearl tout en jetant un œil sur Pokemon Legends: Arceus – mais l’élément d’anniversaire unique qui m’a le plus attrapé est, bien sûr, les cartes à collectionner.

La décision de libérer le ‘Célébrations PokémonL’expansion est tellement évidente qu’il est même difficile d’attribuer à The Pokemon Company beaucoup de crédit pour cela. Mais, nous devons – en rééditant de vieilles cartes, ils grattent une démangeaison spécifique et puissante si fermement que je n’ai absolument pas pu résister. Ils m’ont ramené.

Ce n’est pas une mince affaire, vraiment, étant donné que je n’ai pas vraiment acheté de cartes Pokémon depuis de nombreuses années. À l’époque, j’étais très fan d’eux – en tant que pré-adolescent, je faisais des rencontres de cartes au chalut tous les week-ends, achetant, vendant et échangeant des cartes rares. Mon grand-père, toujours prêt à divertir mes passe-temps, a appris à jouer et possédait une impressionnante collection à lui. J’ai toujours toutes mes cartes originales, y compris les jeux complets des cinq ou six premières extensions.

À un moment donné, je suis tombé du jeu, et c’est tout, même si j’ai toujours flirté avec la version en ligne et que j’ai été assez excité par la perspective que cette application soit redéveloppée en une expérience de jeu plus «correcte». J’aime un peu Hearthstone et tout ça, mais donnez-moi une version numérique du Pokemon TCG qui fonctionne aussi bien que cela et je sais que je vais y consacrer des centaines d’heures.

Mais, de toute façon – oui, le pack d’extension « Celebrations » du 25e anniversaire est ridiculement bon et est clairement calibré avec précision pour rincer ceux qui ont la nostalgie des différentes époques du jeu de cartes à collectionner de leur argent durement gagné. L’ensemble Celebrations comprend des réimpressions de cartes classiques – donc pour moi, le Saint Graal sont les réimpressions de Charizard, Blastoise et Venusaur, ressemblant exactement à leur configuration « Base Set » des années 90, juste avec un 25e anniversaire supplémentaire giflé dessus Haut. Pour d’autres, différentes cartes chatouilleront cette partie du cerveau qui se nourrit voracement de nostalgie – et je pense honnêtement que c’est génial d’avoir un ensemble qui représente toutes les époques, avec chaque carte reproduite presque exactement telle qu’elle était.

Bien sûr, ma chute amoureuse de cet ensemble d’extension a été gâchée par des idiots de scalper. Nous savons tous que le marché des cartes Pokémon s’est progressivement étendu, souligné avec audace par certains YouTuber dépensant un quart de million sur un Dracaufeu de haut niveau – mais cela signifie que le Pokémon TCG, comme les cartes graphiques, appartient désormais à des idiots scalpeurs.

Ce qui est amusant à voir, c’est la chute des prix. Sur ebay, les prix des cartes telles que le coffret Celebrations Charizard ont progressivement dégringolé à des niveaux plus raisonnables. Une « Elite Trainer Box » a été répertoriée pour plus de 1 000 £ ; plus de vingt fois son prix de vente réel. Naturellement, il ne s’est pas vendu – The Pokemon Company a judicieusement réagi à la demande et en a imprimé tellement qu’il a été relativement facile de mettre la main dessus – du moins si vous êtes prêt à vous inscrire pour recevoir des alertes par e-mail et tweet. , attendant prêt comme un ninja pour commander des cartes dans les cinq minutes suivant leur réapprovisionnement. Ce qui, maintenant que je l’écris comme ça, n’est pas si facile après tout. En fait, c’est un peu nul.

Après en avoir récupéré et ouvert, cependant… la joie est toujours là. Il y a quelque chose à propos de ces cartes, et la façon dont elles s’intègrent dans le mantra de l’univers Pokemon, qui est tout simplement captivant à l’infini. Je suis saisi par The Fear car je peux sentir la gueule béante de The Pokemon Company bailler grand prêt à avaler mon portefeuille et à déclencher une autre dépendance. Je suppose que nous pouvons appeler cette célébration du 25e anniversaire un succès, alors. Bien fait.

Aussi… est-ce que quelqu’un veut échanger sa réimpression d’ensemble de base Charizard contre une réimpression d’ensemble de base Blastoise ? Je te retrouve sur la cour de récréation à la pause déjeuner.