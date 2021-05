“Je rêve de jouer en Ligue Europa ou en Ligue des Champions”

28/05/2021 à 22:48 CEST

.

Ronaldo Nazário, président du Real Valladolid, a déclaré ce vendredi lors du symposium ‘AK Coaches World’ promu par l’entraîneur Aitor Karanka, que l’équipe de Pucelano, descendu à la SmartBank League, maintenant “c’est à son tour de faire la grande révolution de la partie sportive” et qui rêve de “jouer une Ligue Europa ou une Ligue des Champions”.

Lors du symposium, Ronaldo a parlé de la façon de concilier la gestion des affaires et du sport et a déclaré : « Je crois que dans l’intégration de projets, il doit y avoir une très, très bonne communication. Et nous voulons qu’il en soit ainsi. Nous fixons la direction, nous chercherons les personnes idéales pour suivre ce projet et une fois que les personnes idéales sont d’accord et sont avec nous, elles savent exactement quoi faire pour atteindre nos objectifs. »

Pour le Brésilien “C’est très important aujourd’hui d’avoir une très bonne intégration entre le club et la direction sportive, l’entraîneur qui connaît exactement le projet auquel il participe, les objectifs du club… Il doit y avoir une communication beaucoup plus grande entre ces parties. »

“Mon sens de la justice m’a fait donner une continuité à Sergio (González) et Miguel Ángel (Gómez) car promouvoir comme ils l’ont fait et maintenir la catégorie pendant deux ans avait beaucoup de mérite”, a-t-il ajouté.

“Je pensais que c’était pour le mieux, même si j’ai étudié le sujet en profondeur et même avec les données des dix dernières années des clubs qui ont apporté des changements d’entraînement sur le marché d’hiver. Même les données m’ont donné la raison, car avec 55% des cas des clubs qui ont gardé les entraîneurs, ils ont obtenu de meilleurs résultats. Et dans les 45% qui ont changé, moins », a-t-il expliqué.

“J’avais donc un peu de tout pour prendre la décision. Au final, le résultat sportif était ce qu’il était et malheureusement nous sommes descendus. Mais maintenant, je vois une excellente occasion de relever à nouveau un grand défi. Nous avons amélioré le club en tout en général, mais maintenant nous devons faire la grande révolution de la partie sportive », a-t-il ajouté.

Sur ce qu’il attend de l’équipe, Ronaldo a déclaré : “Nous voulons que ce soit une équipe agressive, qu’elle joue le rôle de leader, que lorsque nous avons le ballon, nous soyons très rapides, rapides et que nous attaquions sans évidemment négliger en défense.”

“Trouvez cet équilibre. Ayez beaucoup plus d’ambition que d’être simplement en Première Division pour lutter pour ne pas être relégué”, a-t-il déclaré.

“J’ai dit qu’avec ce projet je rêvais de jouer en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Ce n’est pas une blague. Nous n’en sommes pas très loin non plus. Je crois qu’il y a beaucoup d’équipes qui nous apprennent chaque jour que tout est possible. Nous avons maintenant vu Villarreal qui a décliné il y a quelques années et il s’avère qu’ils ont joué en Europe et sont désormais champions de la Ligue Europa », a-t-il déclaré.

“C’est possible. Grenade a également été un excellent exemple du fait que si les choses sont bien faites, les résultats viendront. Nous avons des exemples à suivre et nous allons le faire. Maintenant, nous devons travailler deux fois plus pour que l’année soit bonne et que nous puissions à nouveau nous amuser & rdquor;, a-t-il commenté.