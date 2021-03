« Je rêve de porter une chemise Leganés au Camp Nou la saison prochaine »

30/03/2021 à 10h45 CEST

La Ligue Smartbank affronte la dernière partie de la saison et tout est encore ouvert. le Leganes de Asier Garitano a du mal à obtenir un billet pour Première division ce qui n’est pas bon marché. Cette semaine, il fait face à un duel contre lui Majorque après le point controversé atteint en Almeria qui a provoqué la colère de José Gomes.

Maintenant, les pepineros aspirent à tout et cela a beaucoup à voir avec ça Sergi Palencia (Badalona, ​​1996). L’équipe de jeunes de Barcelone, pièce clé pour les deux José Luis Marti quant à Asier Garitano, il a bavardé avec ..

À propos de ce point miraculeux à Almería, Palencia a admis que l’ajout de ce type donne beaucoup de moral à l’équipe. « Ce fut un match très souffert. Eux, surtout en seconde période, ont eu pas mal d’occasions claires. On a joué un jeu très sérieux, on a montré cette fierté qui caractérise Leganés « , il assure.

Après le match, l’entraîneur d’Almería, José Gomes, a montré sa colère lors d’une conférence de presse. « Sincèrement, Il me semble que vous avez des raisons de vous plaindre. Surtout à cause du sentiment que donne l’arbitrage en général « . Cependant, il aurait aimé que lors de la conférence de presse « J’aurais reconnu que cela leur profite dans la première partie. Nous nous sentons tous les deux un peu abîmés à cet égard », explique-t-il.

Qu’il y ait beaucoup de matches d’affilée, le footballeur ne l’aime pas. « Nous aimons avoir des matchs constamment, nous avons aussi une grande équipe », assure le calendrier serré de LaLiga SmartBank. « Surtout quand vous approchez de ces matchs en fin de saison, du dimanche au dimanche la semaine semble un peu longue », remarque-t-il.

Palencia a également admis que le Second vit différemment avec Leganés qu’avec lui Barça B. « Surtout quand on regarde le classement, pour avoir cette ambition et cette pression bien comprise à chaque match. C’est quelque chose qui est perceptible et le joueur apprécie d’avoir cette pression, cet objectif là-bas « , compte.

Le footballeur joue un rôle clé dans le schéma d’Asier Garitano, dont il a assuré que « Cela a donné un air frais à l’équipe dans le sens où les gens qui ne s’impliquaient pas tellement avec Martí ont vu qu’ils pouvaient avoir plus d’options. Surtout dans les premiers matchs, où nous avons tous eu nos chances. Cela a beaucoup bouché le groupe », admet-il.

À ce jour, Palencia a joué tous les matchs et presque toutes les minutes possibles. « Je suis très content de la confiance que les deux techniciens m’accordent, mais je suis toujours très exigeant envers moi-même et je sais que je dois donner encore plus », il assure. De plus, il a indiqué que «j’ai eu l’occasion de le faire mais il n’a pas été possible de le transformer complètement en passes décisives ou en choses pour aider davantage l’équipe».

Sur la possibilité de jouer avec Leganés la saison prochaine dans le Camp Nou, admettez que « Je rêve que ce moment arrive et que cela soit possible « . Et le fait est que le joueur de Badalona veut rester Butarque malgré le prêt. «Je suis très à l’aise ici. Toujours dans le respect, évidemment, du club dont je suis la propriété. Au niveau des sensations, du bonheur, du bien-être … j’aimerais bien. J’aime le club, j’aime les coéquipiers, nous avons fait un bon groupe … j’aimerais bien », conclut le footballeur.