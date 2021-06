« Je rêve du coup de sifflet final et de la promotion ; ça n’aurait pas de prix”

in

16/06/2021 à 16h38 CEST

.

L’attaquant uruguayen de Gérone Cristhian Stuani a admis ce mercredi, aux portes du match retour de la finale pour aller à LaLiga Santander, que il rêve “du coup de sifflet final et de la promotion” et que ce sentiment “n’aurait pas de prix”.

StuaniActeur clé du club de Montilivi, il a également reconnu que la seule chose à laquelle il pense en ce moment est “de remonter et de refaire l’histoire” et qu’il fantasme depuis “longtemps” de marquer le but de Gérone.

Il a noté qu’il a réalisé “des choses incroyables à Gérone” et qu’il se sent “très heureux et fier de tout ce qu’il a accompli”, mais a souligné qu’il aspire à une promotion car il n’est pas conformiste.

L’équipe rojiblanco, selon l’Uruguayen, “a joué un grand match à Vallecas”.

“Le 1-2 était une joie immense. C’est un résultat incroyable. Maintenant, il est temps de finir le travail à la maison, sachant que ce sera très dur : que personne ne pense que c’est déjà fait », a-t-il fait remarquer.

En ce sens, Stuani a également averti que “vous devez garder les pieds sur terre, car” l’équipe se porte bien, elle a fait un pas très important et elle doit jouer, mais rien n’a encore été accompli.

“Le sentiment qui prévaut maintenant dans l’équipe est l’ambition. Et le désir et l’enthousiasme d’atteindre l’objectif. L’équipe veut jouer maintenant”, a-t-il déclaré.

De plus, le rojiblanco ‘7’ a insisté sur le fait que Gérone « laissera tout sur le terrain pour atteindre l’objectif tant souhaité et rêvé par tous ». Et il a ajouté qu’il voulait changer les larmes de tristesse du ‘play-off’ de l’année dernière pour des larmes de joie : “Il est temps de changer les moments difficiles pour ceux de plaisir.”

“Ce qui est passé est passé. Le football a donné à l’équipe une occasion de se venger. D’oublier tout cela. C’est une nouvelle opportunité, et celle-ci ne peut pas être manquée”, a-t-il déclaré.

Stuani a également reconnu qu’il était “très fier de l’équipe”, car la saison “n’a pas été facile du tout” et il a fallu beaucoup de temps pour revenir en finale des play-offs.

Le parcours a également été compliqué sur le plan personnel, puisque la participation de Stuani et ses chiffres offensifs ont chuté notamment à cause de blessures, mais l’attaquant sud-américain a déclaré que la saison dernière il avait marqué “beaucoup de buts” (31) et il y aurait ils ont tout changé pour obtenir la promotion.