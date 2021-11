28/11/2021 à 17:19 CET

.

L’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) Neymar, qui ce dimanche a dû quitter le match contre Saint-Étienne sur une civière après un tacle de Yvann Maçon, a déclaré peu après sur son compte Instagram qu’il doit se remettre mais qu’il reviendra « mieux ».

« Il est temps de récupérer. Malheureusement, ces revers font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, je dois relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort », a déclaré le joueur brésilien, qui sur l’une des trois photos il a posté sur ce réseau social apparaît sur le sol avec des signes de douleur.

Le numéro 10 parisien s’est foulé la cheville gauche après un tacle de Maçon. Incapable de marcher et en larmes, il a été retiré de la pelouse à la 87e minute du match, la première pour l’Espagnol Sergio Bouquets comme titulaire dans l’équipe parisienne et que le PSG a gagné par 1-3.

Depuis son arrivée dans la capitale française en août 2017 après le versement de 222 millions d’euros à Barcelone, le transfert le plus élevé de l’histoire, le Brésilien a subi plusieurs blessures importantes.

Entre autres, en février 2018, il s’est fracturé le cinquième métatarse du pied lors d’un match contre Marseille et a été absent pendant trois mois.

En janvier 2019, il a subi la même blessure lors d’un match d’échanson contre Strasbourg qui l’a éloigné du terrain pendant trois mois et en juin de la même année, une déchirure du ligament de la cheville droite lors d’un match amical entre le Brésil et le Qatar l’a contraint à manquer la Copa América avec son équipe et le début de saison avec le PSG.