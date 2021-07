“Je reviendrai satisfait si je donne 100%”

01/07/2021

Le à 06:50 CEST

Aïna Cid participera aux Jeux Olympiques d’aviron en modalité de deux sans barreur avec Virginie Diaz. A 26 ans, la chemise ampostine est déjà une femme avec beaucoup plus d’expérience et part au Japon pour tous. Il veut une médaille et il veut l’or, mais il est bien conscient que son objectif est de rentrer chez lui vide, ne laissant rien derrière lui à Tokyo.

Les Jeux arrivent un an plus tard et Aina assure que “Nous sommes bien arrivés, même si c’était un parcours assez compliqué non seulement à cause du coronavirus, mais à cause de tout ce que la pandémie a entraîné. Le fait que ça ait duré un an je pense nous a été bénéfique mais en même temps ça a été un coup dur et c’est devenu un exercice d’adaptation.

La Catalane est convaincue qu’au Japon on verra une Aina beaucoup plus mature qu’à Rio et que l’expérience acquise depuis les Jeux de Rio (où elle était sixième avec Anna Boada) l’aidera à affronter ces Jeux d’une manière différente : “Je me souviens de l’expérience de Rio comme d’un rêve parce que je suis passé de rien à tout en six mois qui en fin de compte ont fait de ces Jeux un visible et un invisible. Je suis arrivé, nous nous sommes qualifiés, en un mois nous étions aux Jeux, nous sommes entrés en finale & mldr; ce qui semblait impossible a fini par être très facile. Elle était alors une Aina immature face à l’élite mondiale pour la première fois. Maintenant, je suis dans ce monde depuis cinq ans et ça change beaucoup. Je suis beaucoup plus mature & rdquor ;.

Beaucoup plus préparé à Tokyo

Logiquement, l’expérience en a fait un meilleur T-shirt que celui de Rio : « Dans de nombreux aspects de ce sport, les années vous rendent meilleur. Tant sur le plan technique que dans mon caractère et en tant que personne, je me suis amélioré & rdquor ;.

Aina est ambitieuse pour Tokyo

| VALENTÍ ENRICHIR

Aina, qui n’a jamais ramé à Tokyo mais sait que les conditions y seront compliquées par la météo, a fait un gros travail psychologique pour que ces aspects ne l’influencent pas : « A Tokyo il y a du vent pratiquement tous les jours et cela nous oblige à nous adapter et à apprendre à savoir le gérer & rdquor ;. Selon le postulat de Cid, « l’état mental aura beaucoup à voir avec la façon dont nous et les rivaux arrivons psychologiquement », prédit Aina, qui s’inquiète de ne pas pouvoir avoir la famille à ses côtés. « Je suis une personne qui change un peu et j’ai dû apprendre que l’adaptabilité est quelque chose de constant et qu’il faut la faire et la voir comme quelque chose de positif et non de négatif & rdquor ;.

“Ces Jeux m’aideront à valoriser ce que je suis et ce que j’ai & rdquor;

Le maillot catalan pense que ces Jeux vont l’aider « Valoriser ce que je suis et ce que j’ai & rdquor; mais il est clair sur l’objectif au Japon : « Y arriver dans les meilleures conditions et se donner à 100%, mais ce qu’on aimerait, c’est se battre pour les médailles & rdquor ;. Il le voit réaliste mais il se prépare à tout ce qui va arriver. Lorsque nous lui avons demandé de quoi elle serait satisfaite, Aina est sincère : « C’est un des aspects sur lequel je travaille. La satisfaction. Je voudrais dire que revenir sans médaille me satisferait si j’avais tout donné, mais il y a du travail à faire. Je pense que la seule façon de revenir satisfait est de donner 100%. Quand vous vous donnez à 100%, il n’y a plus. Si vous avez fait une bonne régate, vous avez tout donné même vos 110% et vous êtes toujours quatrième, cinquième ou sixième & mldr; tu es ce que tu es et si les autres sont meilleurs tu ne peux rien faire. Ce n’est pas sous votre contrôle & rdquor;.

Attention avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada, la Grande-Bretagne et la Roumanie

Aina nous met en garde contre les ‘dangers’ à Tokyo: « Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Grande-Bretagne, Roumanie & mldr; en gros ce sont ceux qui donneront le plus de guerre & rdquor;. Et eux, bien sûr, qui iront chercher l’or.

Le test SPORT à Aina Cid avant les Jeux Olympiques | Valentin Enrich