Je reviens à Howarts »pour le 20e anniversaire de la franchise – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Alfonso Cuarón est l’un des réalisateurs les plus reconnus, non seulement au Mexique, mais au niveau international. Sa renommée et son succès ont été consolidés par divers titres qui ont rempli le box-office national.

Et ta mère aussi, Niños del hombre, Gravity et Roma ne sont que quelques films qui ont conduit Cuarón à être considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs de cinéma du pays. Aussi, ce dernier lui a valu l’un des prix les plus convoités de l’industrie cinématographique mondiale. Cependant, en dehors de ces titres, il y en a un qui a conduit le Mexicain à diriger un casting plein d’acteurs du Royaume-Uni.

Harry Potter et le prisonnier d’Azcaban était le film avec lequel Cuarón a eu l’opportunité d’être devant le commandement d’Emma Watson ((Hermione Granger), Daniel Radcliffe (protagoniste de la saga), Gary Oldman, Rupert Grint (Ron Weasley) , Michael Gambon, Tom Felton, Alan Rickman, entre autres.

Samedi dernier, le 1er janvier, Harry Potter : Retour à Poudlard a été lancé sur HBO Max pour célébrer le Nouvel An et le 20e anniversaire de la franchise cinématographique basée sur les livres de JK Rowling, donc, dans ledit matériel, la présence du Mexicain ne pouvait pas être absent.

Au cours de son discours, Alfonso Cuarón a parlé de l’essence du film, du développement des acteurs en fonction de leurs personnages et des défis liés à la réalisation de l’un des volets de l’une des franchises les plus importantes au monde.

« À Azkaban, il s’agit de grandir. Ils franchissent le seuil entre l’enfance et l’adolescence. Dans les deux premiers, Harry est encore un enfant. Il y a plus d’optimisme dans le ton général. Ne vous abstenez pas, quand il aura 13 ans, il y a un grand nuage qui recouvre tout autour de lui et nous voulions que le style transmette ce sentiment », a déclaré le réalisateur mexicain.

Malgré le fait que le troisième opus de la franchise n’ait pas été l’un des plus gros revenus, car, selon le portail d’information Expansión, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, a levé, dans le monde entier, 1 341 millions de dollars ; Cela a eu plus d’impact sur les fans car cela a révélé plus de détails sur les parents du personnage joué par Daniel Radcliffe et a fait de nouveaux éléments dans l’intrigue et les personnages.

« Les descriptions des détraqueurs sont très sombres et je voulais transmettre ce sentiment que les détraqueurs dévoraient toute l’énergie, qu’ils dévoraient toute l’essence de Harry, mais je pense que la chose la plus importante était la performance de Dan », a déclaré Cuarón.