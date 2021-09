“Je rivalise avec moi-même, pas avec Messi et Cristiano”

21/09/2021 à 16h35 CEST

Robert Lewandowski a assuré ce mardi, après avoir reçu le Soulier d’or de la saison précédente, qu’il rivalisait avec lui-même et non avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. “Je suis en compétition avec moi-même. Ce que les deux ont fait est quelque chose qui ne se reproduira peut-être plus.. Mais je me concentre sur ce que je peux offrir. C’est quelque chose qui demande du travail et du respect », a déclaré Lewandowski lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait être comparé à l’Argentin et au Portugais.

On a également demandé à Lewandowski s’il lui était possible de quitter la Bundesliga pour jouer dans un autre pays, et assuré qu’il est à cent pour cent avec le Bayern et qu’il n’a pas d’autres équipes en tête. “C’est une question que j’entends depuis des années, mais je n’ai rien en tête. Je joue contre ces équipes en Ligue des champions où nous pouvons montrer notre niveau contre elles. Je suis à cent pour cent avec le Bayern. Bien sûr, il y aura toujours des spéculations, mais je ne m’en occupe pas », a-t-il déclaré.

Lewandowski, 33 ans, était convaincu qu’il pouvait encore jouer quelques années à son niveau actuel. “Mon expérience est précieuse. Physiquement je me sens bien. Mes examens (médicaux) sont optimaux. Cela veut dire que mon corps me permet de jouer quelques années à ce niveau.Lewandowski a marqué 41 buts en Bundesliga la saison dernière et a dépassé le record détenu par Gerd Müller depuis 70 ans.