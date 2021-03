Je roulais avec un peu plus de confiance en qualifications

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il gagnait en confiance au volant de la MCL35M après une impressionnante course de qualification pour le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2021.

Le joueur de 31 ans prendra le départ de la course de demain en sixième position, aux côtés de Pierre Gasly sur la troisième ligne de la grille.

Ricciardo avait parlé jusqu’à présent de ne pas se sentir tout à fait à l’aise dans sa nouvelle voiture, mais a admis que sa première manche de qualification en tant que pilote McLaren était un pas dans la bonne direction.

«J’y arrive toujours», a déclaré Ricciardo après les qualifications. «Je sens que j’ai définitivement fait un pas en qualifications, et même en ce qui concerne les freins et le lancement de la voiture, comme disons conduire avec un peu plus de confiance, j’avais ça.

«Mais sachant probablement encore exactement ce que je veux dans cette voiture, je ne peux pas dire que je suis encore vraiment déterminé à cela. Je suis quelque part au milieu. Peut-être un peu plus au-dessus du milieu, mais je ne sais probablement pas encore ce que j’aime dans cette voiture en tant que véritable base.

Le nouveau coéquipier australien, Lando Norris, était une place plus loin en septième position et a déclaré que l’équipe était «plutôt satisfaite» du résultat.

« Je pense où nous nous attendons à être, je pense que nous sommes assez heureux », a déclaré le joueur de 21 ans.

«Bien sûr, nous aurions été un peu plus heureux d’être devant les deux Ferrari et les deux AlphaTauris, mais je pense que tout au long des qualifications, j’étais sûr que l’AlphaTauris était un peu plus rapide que nous, ou juste plus rapide que nous, de le tout premier tour que nous avons fait en qualifications.

«Je pense que nous sommes heureux de les diviser au moins, et probablement aussi des Ferrari. Je pense que nous sommes là où nous nous attendions. Bien sûr, tout le monde pensait que nous allions être des héros pour une raison quelconque après hier, mais nous savions que nous ne le serions jamais. Nous sommes donc restés concentrés sur nous-mêmes, nous n’avons pas vu les résultats comme quelque chose de spécial, donc nous pouvons être satisfaits du résultat aujourd’hui.

(Rapports supplémentaires: Agnes Carlier).