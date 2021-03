Je sais ce que je ne veux pas

Regard vers le futur. Danica Patrick, qui est sorti avec la star de la NFL Aaron Rodgers pendant près de deux ans avant la scission de l’été 2020, planifie à l’avance – et sait ce qu’elle recherche chez un partenaire.

«Quand vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez», dit l’ancien pilote de course, 38 ans, dans Nous hebdomadaire ‘aperçu exclusif de l’épisode du vendredi 19 mars de Salle Tamron. «Ce n’est pas nécessairement qu’ils ont du pain sur la planche pour lui, mais qu’ils vont être une personne de très haute qualité avec beaucoup de cases à cocher. Ce n’est pas comme s’il y avait des cases à cocher, c’est juste que je sais ce que je veux maintenant et je ne veux pas faire de compromis [or] pliez autant.

Patrick, qui était auparavant marié à Paul Edward Hospenthal de 2005 à 2013, a noté qu’elle avait remarqué des changements en elle-même, lui permettant de recentrer sa façon de voir ses relations.

«Il y a aussi cette réunion de l’autre côté du chemin, une fois que j’ai guéri, et j’ai traité et j’ai accepté les imperfections qui existent en moi, je donne maintenant la permission à l’autre personne d’être imparfaite, et je ne le fais pas non plus. voir leurs défauts autant », a-t-elle expliqué. «J’utilise cette référence parce que c’est la mienne: si quelqu’un est paresseux, je le juge juste, parce que je ne me permets pas d’être paresseux. Alors maintenant, si je peux créer une dynamique saine en moi-même, peut-être la recadrer et le faire plus, ce qui est « au repos » maintenant, si quelqu’un se repose, cela s’appelait autrefois paresseux, mais je ne suis plus déclenché. Et donc la personne n’est plus vue sous un tel éclairage ou je ne me juge pas moi-même. Ainsi, vous savez que lorsque vous guérissez, vous êtes également capable de coexister avec les gens d’une manière beaucoup plus, beaucoup plus facile.

Rodgers, 37 ans, s’est depuis fiancé à Shailene Woodley, le De gros petits mensonges actrice confirmée en février.

Bien que Rodgers et Patrick n’aient jamais révélé publiquement la fin de leur relation, Woodley, 29 ans, a noté lors d’une Spectacle de ce soir apparition qu’elle et le quart-arrière des Packers de Green Bay se sont rencontrés au milieu de la pandémie de coronavirus.

«C’est donc assez drôle. Tout le monde en a peur en ce moment et nous nous disons: « Ouais, nous sommes fiancés depuis un moment », a déclaré l’actrice de Divergent Jimmy Fallon en février. «Nous nous sommes rencontrés pendant cette période troublante et mouvementée et tous les stades étaient fermés dans lesquels il jouait, donc je n’ai pas encore assisté à un match de football. Je n’ai pas vraiment grandi avec le sport, en particulier le sport américain. Cela n’a jamais vraiment été sur mon radar. Quand nous nous sommes rencontrés, aussi, je savais que c’était un footballeur, mais je ne savais pas quel genre de footballeur il était. Et j’apprends toujours constamment.

