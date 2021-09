Je sais ce que vous avez fait la bande-annonce de l’émission télévisée de l’été dernier montre que personne n’est en sécurité 10z viral

Amazon a publié une nouvelle bande-annonce pour je sais ce que tu as fait l’été dernier, une prochaine adaptation en série du roman à succès de Lois Duncan. Surtout connu pour son adaptation cinématographique de 1997, Je sais ce que tu as fait l’été dernier suit un groupe d’adolescents poursuivis par un tueur brutal après avoir décidé de cacher un accident de voiture mortel qui a coûté la vie à un homme innocent.

La nouvelle bande-annonce présente le groupe d’adolescents qui deviendront les victimes du tueur brutal après avoir accidentellement tué un homme sur la route et décidé de cacher son corps au lieu d’appeler la police. Le groupe sait qu’ils sont loin d’être innocents, mais la peur d’être tué par une menace inconnue les montera rapidement les uns contre les autres, car personne n’est en sécurité et tout le monde est suspect. La bande-annonce promet que de nombreux secrets seront révélés et que rien ne sera négligé alors que le groupe essaie de comprendre qui est le tueur et comment ils peuvent sauver leur vie.

Les quatre premiers épisodes de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier seront diffusés exclusivement sur Amazon Prime Video le 15 octobre, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque vendredi par la suite. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier :

Écrit et produit par Sara Goodman, I Know What You Did Last Summer est basé sur le roman de Lois Duncan de 1973, qui était également la base du film emblématique de 1997. Un an après l’accident de voiture mortel qui a hanté leur soirée de remise des diplômes, un groupe d’adolescents se retrouve lié par un sombre secret et traqué par un tueur brutal. Alors qu’ils essaient de reconstituer qui est après eux, ils révèlent le côté obscur de leur ville apparemment parfaite et d’eux-mêmes. Tout le monde cache quelque chose, et découvrir le mauvais secret pourrait être mortel.

