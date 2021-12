« Je sais ce qu’il y a dans le code sportif, aucun rappel n’est nécessaire »

Max Verstappen est catégorique : il n’a pas besoin qu’on lui rappelle les règles parce qu’en tant que pilote « vous ne pensez pas » à provoquer un accident.

Verstappen entre dans le match décisif dimanche à Abu Dhabi à égalité avec Lewis Hamilton avec 369,5 points, mais devant le pilote Mercedes au classement du compte à rebours des victoires en course.

Cela signifie tout simplement que celui qui terminera devant dans les points dimanche remportera le titre mondial. Et si aucun des deux ne marque, il revient à Verstappen.

Cette dernière perspective a des experts qui spéculent sur le fait que le pilote Red Bull serait prêt à provoquer une collision, car cela le verrait remporter le championnat.

Ce n’est pas la première fois qu’il insiste sur le fait qu’il n’y pense pas.

« En tant que conducteur, vous ne pensez pas à ces choses », a-t-il répondu. « Vous partez pour un week-end où vous voulez juste faire de votre mieux, en équipe, et bien sûr, vous essayez de gagner la course.

«Mais naturellement, les médias commencent à dire ces choses, donc je n’ai pas grand-chose d’autre à commenter là-dessus.

« Je pense que j’arrive ici en essayant de faire de mon mieux, en essayant d’être le mieux préparé et bien sûr en essayant naturellement de gagner ce week-end.

« Je sais ce qu’il y a dans le code sportif. Personne n’a besoin de se le rappeler. »

Michael Masi, cependant, l’a déjà fait, le directeur de course de la FIA expliquant dans ses notes d’avant course que les commissaires sportifs ont le mandat d’accorder des points ou même de disqualifier tout pilote qui se comporte de manière « antisportive ou tente d’influencer le résultat de une compétition d’une manière contraire à l’éthique sportive ».

Verstappen a ajouté : « Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous asseoir.

« Vous savez, nous sommes tous les deux ici pour gagner et nous ferons tout pour gagner, et remporter le championnat en fin de compte – tout ce qui est bien sûr nécessaire en termes de points.

« Je pense que nous avons très bien couru ensemble toute l’année, je pense que nous avons offert un excellent spectacle à tout le monde à la fin de la journée, alors j’espère bien sûr que nous pourrons faire la même chose ici. »

Le Prix #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/l8UYc3VSBv – Formule 1 (@F1) 9 décembre 2021

Le pilote Red Bull a expliqué qu’il voulait voir la saison sans autre controverse.

« Je pense que déjà tout au long de l’année, il y a eu quelques choses qui étaient peut-être un peu controversées », a-t-il déclaré. « C’est ce que c’est, vous ne pouvez vraiment rien y faire.

« Mais je pense que nous devons juste nous concentrer sur le positif pour ce week-end. Et nous voulons juste de l’action sur la bonne voie.

«Je pense que des deux côtés, nous voulons gagner, clairement. Il devrait s’agir de cela, pas de décisions controversées. »

Il tient également à éviter une autre situation où il pense que les commissaires sportifs ont été injustes envers lui.

Verstappen admet qu’il n’est toujours pas satisfait des décisions de dimanche dernier lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, qui l’ont vu pénalisé pour avoir pris l’avantage en dehors de la piste, puis à nouveau pénalisé pour conduite erratique.

Il est particulièrement agacé par la pénalité de cinq secondes pour l’avantage en dehors de la piste qu’il pense être quelque chose que d’autres ont fait et pourtant ils ont évité les pénalités.

« Pourquoi devrais-je changer quand les autres sont autorisés à courir comme ça », a-t-il déclaré. « Je pense que tout le monde devrait être autorisé à courir comme ça.

« Pour être honnête, la seule chose que je demande, c’est que ce soit juste pour tout le monde et ce n’est pas le cas pour le moment. Jusqu’à présent, cela a été assez incohérent, c’est sûr, mais je suis ici pour gagner la course.

« De toute évidence, ceux-ci ne s’appliquent pas à tout le monde », a-t-il ajouté. «C’est parce que les choses que j’ai faites en termes de défense, deux autres gars, en termes de course, l’ont également fait, et ils n’ont même pas reçu de mention ou de pénalité.

« Je ne comprends pas parce que je pensais que je courais fort. Ce qui s’est passé, pour moi, ne méritait aucune sanction. Vraiment, les deux autres personnes qui l’ont fait, ils n’en ont pas eu.

« Il n’y a que moi qui comprends et, bien sûr, en se battant au front, les gens étaient plus critiques, je suppose. Pour ma part, je ne comprends pas…

« Je me retrouve avec des pénalités alors que les autres pilotes font de même et ne reçoivent pas de pénalité. J’ai payé une belle amende à la FIA, ils ont donc dîné et bu du bon vin, mais cela ne semble pas aider.

