“Je sais que je peux atteindre 16 mètres”

09/03/2021 à 6h30 CEST

L’une des grandes stars des Jeux Olympiques de Tokyo était sans aucun doute l’athlète du Barça Yulimar Rojas avec son or au triple saut avec un record du monde spectaculaire (15,67 mètres) qui la rapproche d’une barrière de 16 mètres qui semblait relever de la science-fiction jusqu’à sa percée.

À 25 ans, et après avoir ajouté la gloire olympique à ses titres mondiaux en salle et en plein air, le Vénézuélien pose déjà de nouveaux défis, comme le renvoi de continuer à s’approcher de ces 16 mètres ou de combiner le triple saut avec la longueur pour la Coupe du monde de l’année prochaine à Eugene.

Profitant de son déplacement à Barcelone pour effectuer le coup d’envoi au Camp Nou lors du duel de championnat contre Getafe qui s’est terminé par la victoire 2-1 du Barça, Yulimar Rojas a eu une longue et intéressante conversation avec SPORT.

Près d’un mois s’est écoulé depuis les Jeux. Comment le gérez-vous ?

Je ne l’ai toujours pas complètement assimilé. Ce moment, l’or olympique, le record du monde… Je n’y crois pas. Je suis comme dans un nuage, mais en même temps je me sens identifié à ce que nous avons fait, car cela a été basé sur des efforts et beaucoup de travail. Et nous le méritons, car nous nous sommes vidés à Tokyo et avons donné tout ce que nous avions.

Tu étais déjà argent à Rio. Cela faisait cinq ans que vous attendiez ce moment ?

Tu sais? Depuis que la Colombienne Catherine (Ibargüen) m’a dépassé à Rio, à partir de cette minute, je me visualisais déjà en train de gagner l’or à Tokyo. Je suis venu à Rio en tant que rookie et maintenant j’étais beaucoup plus développé, avec plus d’expérience et cela a dû me conduire à mon rêve, qui était d’être champion olympique. Pendant ce transit, petit à petit, je peaufinais avec mon entraîneur Iván (Pedroso), nous étions en train de conquérir des championnats du monde, de nous surpasser et d’améliorer tous les détails pour atteindre le maximum.

Yulimar Rojas, avec l’argent à Rio 2016

| .

Comment le report des Jeux vous a-t-il affecté ?

Il venait de battre le record du monde sur piste en salle (15,43 m) et les Jeux approchaient à grands pas quand tout s’est évanoui et qu’il fallait repartir de zéro. Quoi qu’il en soit, je savais que l’or devait être pour moi et si nous avions attendu presque quatre ans, nous devions profiter de cette année supplémentaire pour aller encore mieux à Tokyo et c’est comme ça. Au début le report était un bâton, mais quand on l’a assimilé on a compris qu’il pouvait m’être bénéfique d’arriver plus préparé, avec un plus en plus.

Était-ce déjà comme une obsession ?

Non. C’était le grand objectif. Je n’ai pas participé à des compétitions en salle et nous prenons l’hiver comme étape d’entraînement pour nous concentrer sur les Jeux. Alors, super content, parce que ce rêve que j’avais depuis Rio s’est réalisé à cent pour cent.

Yulimar Rojas, après un saut dans la triple finale olympique

| .

L’un de ses surnoms est ‘La Guerrera’. Vous sentez-vous comme un guerrier?

Nous avons dû nous battre beaucoup et j’ai toujours été un guerrier. Il n’est pas facile d’être loin de ses proches pendant si longtemps, sans les voir et travailler tous les jours, mais cela en vaut la peine. Je ne vais pas changer. Voyons s’ils continuent à me classer comme ça avec mon entraîneur, qui a aussi été un guerrier. Espérons qu’entre les deux guerriers nous continuons à avoir du succès.

Et en regardant son enfance dans une humble famille vénézuélienne. Êtes-vous un exemple que tout est possible?

Bien sûr. Dans mon pays, ils nous donnent peu d’opportunités de conquérir nos rêves. Dans le sport, le soutien a beaucoup baissé, cette main qu’il nous faut pour émerger. Je me sens privilégié d’être ici à me battre pour mes objectifs. Espérons que ce sera une impulsion pour que beaucoup plus de Yulimar Rojas sortent et que les garçons et les filles se sentent fiers et se reflètent dans ces réalisations.

La Vénézuélienne, avec son or à côté de l’Estadi

| DAVID RAMÍREZ

Aimeriez-vous être une icône ?

Voyons, cela n’a pas été facile d’arriver ici, mais cela a été réalisé avec beaucoup de sacrifices et bien sûr les rêves peuvent être réalisés, mais nous avons besoin de ce coup de pouce, de ce soutien. Je sais que cette médaille va générer beaucoup de bonheur et beaucoup d’inquiétude chez les enfants, surtout dans la nouvelle génération. J’aimerais qu’ils veuillent être comme moi et, surtout, y parvenir. Dans mon pays il y a beaucoup de talent, beaucoup d’enfants avides de réussite et j’espère que ma médaille fera partie d’un mouvement qui contribue à renforcer le sport dans mon pays et que plus de champions sortent.

Certains demandent votre nationalisation, mais oubliez que vous êtes vénézuélien dans l’âme…

Ha ha. Eh bien, j’ai entendu ça plusieurs fois. Si vous êtes en Espagne depuis si longtemps, laissez-le concourir pour l’Espagne. S’il y a une chose sur laquelle j’ai été clair depuis mon arrivée, c’est que je n’ai jamais oublié mes racines ni d’où je viens. Iván m’a dit un jour que ma nationalité devait toujours prévaloir pour entrer dans l’histoire dans un pays qui ne compte pas autant d’athlètes d’élite. Être une légende dans un pays qui lutte et qui n’est pas au top. Cela m’est resté. J’ai toujours été vénézuélien et je le garderai sur ma poitrine jusqu’à ma mort.

Tu as sauté 14,50 et il semblait que tu ne savais pas sauter… Incroyable !

(Des rires) A cette époque, c’était assez instable. Il pourrait sauter 14,50 un jour et 13,80 le lendemain ou faire deux vides. Il n’avait pas la technique raffinée et a sauté un peu sur tout ce qui sortait. Ce que nous avons le plus amélioré, c’est la technique. De plus, je suis plus rapide et plus fort maintenant. Vous pouvez voir mon plus beau saut, non ? Dans toutes les compétitions j’ai sauté stable sur 15 mètres, c’est ce que nous recherchions cette année, Et maintenant, ne pas redescendre de là et scratcher pour continuer à m’améliorer.

Yulimar Rojas, à Tokyo après avoir battu le record du monde

| .

Son entraîneur Iván Pedroso Vous avez dépassé les trente pieds à l’entraînement et vous êtes passé très près des 16. Cette barrière est-elle surmontable ?

Je n’ai jamais cru que c’était impossible. Ce serait incroyable, oui. Beaucoup de gens disent qu’il est impossible pour une femme de sauter 16 mètres, mais j’ai cette épine là-dedans que je peux y parvenir. Je suis déjà à 15,67. Je me rapproche un peu, non ? Je sais que je peux donner plus et je suis très calme, car nous nous rapprochons et c’est la prochaine chose que j’ai en tête. L’or olympique et le record du monde sont déjà passés et maintenant je sais que je peux atteindre 16 mètres.

Le verrons-nous aussi en longueur l’année prochaine ?

Oui oui. Nous l’avions prévu pour les Jeux, mais c’était impossible à cause du calendrier. C’est un autre défi sans jamais oublier que notre épreuve est triple. Comme j’ai une excellente capacité de saut, la longueur me convient également. On le fera l’année en Coupe du monde, déjà mieux préparés et un peu plus concentrés. Je peux sauter au-dessus de 7.30, ce qui est un autre objectif que nous avons là-bas. Je dois m’améliorer plus techniquement et continuer à me battre pour mes objectifs. L’année prochaine, beaucoup seront surpris de me voir sauter en longueur, mais je peux aller loin.

Yulimar et Peleteiro célèbrent leurs médailles à Tokyo

| .

Enfin, parlez-nous un peu de « notre » Ana Peleteiro.

Ana a beaucoup de talent et une belle attitude pour aller encore plus loin qu’aux Jeux. Il s’est élevé petit à petit et ça lui a fait du bien d’être avec Iván, qui a sauvé son talent et l’a affiné petit à petit. Nous avons un groupe très compétitif et cela nous aide à continuer à nous améliorer. Elle est très courageuse en compétition et je suis très heureux qu’elle soit avec nous, qu’elle profite de moi et moi d’elle pour progresser, et que nous ayons une belle amitié. Ensemble, nous partageons le même amour pour le sport. Cela ira plus loin et nous continuerons à le voir dans l’actualité pendant de nombreuses années.