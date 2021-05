“Je sais que je serai le témoin le 22 mai” – José Ramírez

Afin de PHOTOS du camp

Formation Ramírez, cliquez ICI

(Gracieuseté: Top Rank)

LAS VEGAS – Le compte à rebours a commencé et le champion du monde des poids welters juniors WBC et WBO, José Ramirez, est à 12 jours d’une confrontation incontestable qui définira son héritage, contre Josh Taylor, le monarque écossais de l’IBF, de la WBA et du Ring Magazine.

Tout continue comme d’habitude pour Ramírez, l’ancien olympien californien de Central Valley qui espère entrer dans l’histoire en devenant le premier champion incontesté (sur quatre ceintures) d’origine mexicaine. Ramírez a passé la majeure partie de deux mois à s’entraîner à Riverside, en Californie, aux côtés de Robert Garcia, qui a guidé sa carrière sur le ring après sa poussée pour le titre en mars 2018 sur Amir Imam.

À sept jours de la semaine de combat, Ramirez (26-0, 17 KO) est l’opprimé pour la première fois de sa carrière professionnelle alors que Taylor (17-0, 13 KO) est un favori de plus de 2. à 1 dans la plupart des bookmakers. Ramirez est conscient de la perception du public, mais cela ne le distrait pas à l’approche du sixième combat pour le titre mondial de sa carrière. Taylor a remporté la prestigieuse ceinture Ring Magazine avec sa victoire en octobre 2019 sur Regis Prograis, mais le 22 mai, la plus haute distinction du sport sera à gagner.

À la fin du camp d’entraînement, voici les déclarations de Ramírez:

«Je n’ai jamais été le favori. C’est mon état d’esprit. Je me bats pour ma place dans l’histoire de la boxe. Aucun boxeur d’origine mexicaine n’a détenu les quatre titres mondiaux. Je suis conscient que la plupart des gens ne me favorisent pas, mais cela ne fait que me motiver davantage ».

«Dans mon esprit, je dois gagner ce combat. Je ne laisse pas le bruit extérieur m’atteindre. Peu importe ce que vous faites ou qui vous battez, il y aura toujours quelqu’un d’autre là-bas. En ce moment, cette personne est Josh Taylor. “

«Nous voulions tous les deux le combat et je le respecte pour avoir accepté le défi. Josh et moi voulons faire l’histoire et je sais que je serai le meilleur homme le 22 mai. Les chances sont ce qu’elles sont, mais le meilleur poids welter junior, le champion incontesté, sera couronné le 22 mai. “

Sur Ramírez vs Taylor

Dans une promotion Top Rank, Ramirez vs Taylor est un match de 12 rounds pour le championnat du monde junior incontesté des poids welters, qui aura lieu le samedi 22 mai au Théâtre des Virgin Hotels Las Vegas. L’événement sera diffusé en direct sur ESPN et ESPN Deportes (et diffusé simultanément sur ESPN +) à 20h30 HE / 17h30 PT.

La télédiffusion présentera également une bataille de poids welter junior de 10 rounds entre José «Chon» Zepeda Oui “Hammerin” Hank Lundy. De plus, dans le combat qui ouvre l’émission télévisée, le sensationnel poids welter junior dominicain Elvis “L’enfant dominicain” Rodríguez il rencontrera Kenneth “Bossman” Sims Jr dans un affrontement en huit rounds.