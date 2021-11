Je sais que la campagne Halo Infinite est géniale, car depuis la fin de l’aperçu, j’ai des symptômes de sevrage

La semaine dernière, j’ai déposé un nouvel aperçu de Halo infini, en se concentrant sur les premières missions et les deux premières heures de la dernière aventure de Master Chief. Ma conclusion était que même si certaines personnes pourraient être déçues que le retard d’un an du jeu n’ait pas entraîné une énorme amélioration graphique, il s’agit d’un retour à la forme pour la série Halo – et je m’amusais le plus avec ça que j’ai eu avec un jeu Halo depuis Halo 3 et ODST, un couple que je considère un peu comme un âge d’or.

Je ne peux toujours pas parler de quoi que ce soit au-delà de ce premier petit morceau du jeu, mais même après avoir terminé avec l’aperçu, j’ai continué à travailler autour de Zeta Halo, le monde ouvert de taille modeste qui est utilisé pour enchaîner les missions de l’histoire et les options contenu de côté ensemble. Plus je jouais, plus je commençais à comprendre les règles de ce monde ouvert… et j’ai commencé la campagne plusieurs fois pour expérimenter ces premières missions et premiers moments alors que le monde se déroule à nouveau devant vous.

Je l’ai fait au cours du week-end, après avoir publié mon aperçu, jusqu’à hier matin. À ce stade, Microsoft a fait quelque chose d’assez commun avec les premières versions comme celle-ci : ils en ont révoqué l’accès, afin que l’équipe de 343 Industries puisse apporter les derniers ajustements et modifications avant que les critiques ne reviennent pour la phase de « révision » des choses. Habituellement, lorsque cela se produit, je suis juste perplexe : je pars et joue autre chose. Mais au crédit de Halo Infinite… quelque chose est différent cette fois-ci.

La principale chose qui est différente est, juste, eh bien – je ne peux pas m’empêcher de penser à ce jeu. Il a cette propriété unique où il s’attarde vraiment dans l’esprit, comme une chanson incroyablement hummable. Depuis que le monde ouvert a « cliqué » pour moi après environ trois missions d’histoire et quelques éléments de contenu secondaire, il traîne aux confins de mon esprit, refusant d’être mis à l’écart. Je sais, je sais – les problèmes du premier monde. Boo-hoo, je dois jouer à Halo tôt et maintenant je dois attendre. Je connais. Mais, sérieusement – je considère que c’est un indicateur sérieux de qualité sérieuse.

Je continue de rejouer des moments de combat sympas dans ma tête – des cas où de nouveaux mécanismes comme le grappin et des anciens comme l’insistance de Halo à ne vous laisser porter que deux armes se combinent pour un effet magique. Cet exemple : manquer de munitions juste au moment où l’ennemi me charge, voir une épée énergétique juste à côté d’eux au loin et la saisir juste à temps pour les trancher alors qu’ils se trouvent à portée de mêlée.

J’ai toujours joué à la version multijoueur « bêta » gratuite de Halo Infinite, donc ce n’est pas seulement une question de qualité de la mécanique – c’est quelque chose à propos de cette structure de campagne qui m’appelle, me supplie de jouer Suite. Mon esprit s’emballe avec les pensées des possibilités d’une course légendaire, par exemple.

C’est l’un des meilleurs compliments que je puisse faire à Halo Infinite – la campagne m’est entrée dans la tête et j’ai hâte d’y jouer davantage. C’est la meilleure chose que vous puissiez espérer d’un jeu vidéo, non ? Habituellement, à quel point je suis occupé avec d’autres jeux signifie que je n’ai pas le temps de laisser ce genre de sentiments s’infiltrer – mais même avec tout le reste, mon cerveau est tout Halo, tout le temps maintenant. J’ai hâte de la version finale.