“Je sais que si je gagne je deviendrai le leader de FedEx et c’est l’objectif”

Jon RahmAprès avoir terminé son tour de -8, il a parlé des conditions de jeu abordables si tout est en ordre : “C’est un long parcours et il vous reste quelques fers longs sur le green, mais comme il est un peu mou, il peut être agressif. Je J’ai eu une journée Très bonne du tee au green, les deux premiers putts sont entrés et puis la dynamique a continué. Je pense que sur ce parcours il n’y aura pas beaucoup de bogeys si vous parvenez à aller sur le fairway. c’est autre chose parce que c’est dense et ce n’est pas facile à récupérer”, a été la première réflexion du basque.

“Je ne fais pas très attention à ce que font les autres. Je sais que si je gagne, je serai numéro 1 dans FedEx et c’est l’objectif. Je ne pense pas aux points ou à quelque chose comme ça. Je pense seulement à propos de frapper le meilleur coup et le suivant. reposé car j’ai arrêté plusieurs semaines avant le Northern Trust. De même pour les joueurs qui ont été aux Jeux et au WGC à Memphis c’est un peu plus difficile, mais pour moi la fatigue n’est pas excuse. Mardi, je n’ai même pas joué sur le terrain parce que je savais que marcher était difficile. J’ai juste frappé quelques balles et un peu de chip and putt et rien d’autre. La chose la plus importante pour moi ces jours-ci où nous jouons avec autant la chaleur et, surtout, l’humidité, c’est d’être bien nourri et sur-hydraté. Je me concentre », a ajouté Jon en zone mixte.

“Je dirais que la clé pour tourner la page de ce qui s’est passé lundi et le retrouver ici est d’être l’animal le plus heureux qui soit car sa mémoire ne dure que dix secondes. J’ai très bien joué la semaine dernière, je n’en ai eu que quelques des mauvais coups et c’est tout ce dont je dois me souvenir. Sans aucun doute, le meilleur poisson rouge du golf est Dustin Johnson. Il a la capacité d’oublier les mauvais moments mieux que quiconque », a déclaré Barrika.

Enfin, il a expliqué les clés pour améliorer les résultats du Mémorial. “La chose qui s’est le plus améliorée depuis le Memorial est le putter. J’en ai trouvé un avec lequel je me sens vraiment à l’aise et je le remarque dans les résultats. Du tee au green, ça n’a pas vraiment changé, mais dans le putting statistiques, je vais beaucoup mieux. C’est la clé. Si je le frappe comme je l’ai frappé ces derniers mois et que le putter est chaud, je peux obtenir des résultats très bas », a conclu Rahm.