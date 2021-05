“Je savais que Bernal serait conservateur, il l’a dit sur Twitter”

28/05/2021 à 19:36 CEST

Le Britannique Simon Yates (BikeExchange), vainqueur de la dix-neuvième étape du Giro en la Cima de Alpe di Mera, était “très heureux” en remportant sa quatrième victoire dans la course rose, et a annoncé que le dernier jour de la montagne ce samedi, il « fera de son mieux ».

“Je suis très heureux et mon équipe a fait un travail fantastique, j’ai contrôlé au début, j’ai beaucoup travaillé et j’ai réussi à le terminer, donc je suis vraiment heureux.” le vainqueur de la Vuelta 2018 a pointé la ligne d’arrivée.

Yates, 28 ans, a noté lorsqu’il a fustigé les commentaires d’Egan Bernal sur Twitter qu’il était conservateur en fuite. «J’ai vu les hommes des Ineos très à l’aise suivre leur rythme par derrière. J’avais le sentiment qu’ils allaient me laisser partir. J’ai lu quelque chose d’Egan sur Twitter en disant qu’ils seraient plus conservateurs au lieu de contrôler la course et qu’ils essaieraient de s’approcher de moi. “

“J’avais le sentiment qu’ils me laisseraient partir, et dès que j’ai attaqué j’ai vu que tout était correct et j’ai essayé de monter à toute vitesse, et c’est tout », a-t-il commenté. Face à l’étape de ce samedi à l’Alpe Motta, Yates pense que « ce sera dur et très différent.

« Demain, tout sera très différent, et une étape très difficile, encore une fois avec des ports. Nous verrons ce que je peux faire. Je n’offre que mon meilleur effort, et aujourd’hui content de la victoire d’étape“, il a fini.