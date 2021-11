« Je savais que j’allais le mettre KO, il était plus que normal, je devenais un peu désespéré »

Entouré des siens, de la couronne du monarque et des quatre ceintures comme s’il était un gladiateur qui vient de triompher dans le cirque romain, Saul Canelo Allvarez J’ai analysé la victoire avant Plante de Caleb. Premièrement, celui de Guadalajara Mexique) Il a remercié tous ceux qui l’ont soutenu : « Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde. Cela n’a pas été facile d’arriver ici, mais avec vous, mon équipe et ma famille, nous avons fait beaucoup de chemin. C’est une autre réalisation pour ma famille, mon équipe, mais surtout, pour le Mexique ».

Un exploit car Canelo devient le premier boxeur latino capable d’unifier les quatre ceintures d’une division et le septième de l’histoire, ce qui, comment pourrait-il en être autrement, « signifie beaucoup pour moi, être le premier latino unifié. Pour moi et l’histoire du Mexique. Il n’est pas facile d’entrer dans les rares qui sont dans l’histoire de l’unifié. C’est pourquoi nous ne sommes que six dans l’histoire de la boxe ».

Il a ensuite souligné les vertus de son adversaire : « Plant est un bon boxeur. Je savais que j’allais l’assommer, il était plus que normal. Mon entraîneur m’a dit d’être patient, je devenais un peu désespéré. Mes respects à lui. C’est un boxeur très doué et il m’a fallu du temps pour comprendre. A la fin il est venu me voir et m’a dit qu’il voulait continuer et je lui ai dit de ne pas s’inquiéter, de ne pas avoir honte ».

Enfin, il a été interrogé sur ses prochains défis : « Une autre division ? Je ne sais pas, vive le Mexique, salauds « , a déclaré le nouveau champion unifié des super-moyens avec toutes les ceintures et la couronne qui le crédite comme le roi de la division avant de se retirer du ring.

Canelo élimine Plant et devient la championne unifiée des super-moyens CAROLINE BREHMAN / . Lee et Celes Piedrabuena

