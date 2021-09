“Je savais que je marquerais” – Rio Ferdinand révèle un SMS de Cristiano Ronaldo après que Manchester United a marqué un but héroïque en Ligue des champions pour voler la vedette à Lionel Messi

in

Rio Ferdinand a révélé un texte que lui avait envoyé Cristiano Ronaldo après son dernier vainqueur lors de la victoire 2-1 de Manchester United sur Villarreal.

Ronaldo a frappé à la dernière minute du match pour s’assurer que les Red Devils obtiennent trois points cruciaux après une performance décevante en Ligue des champions.

Ronaldo continue de marquer l’histoire

Ferdinand est ravi du retour de Ronaldo à United

Il s’agissait du cinquième but du joueur de 36 ans en autant de matchs depuis son retour à Old Trafford, et lors d’une apparition record de 178e en Ligue des champions, Ronaldo a de nouveau marqué le grand moment.

Il a volé la vedette à Lionel Messi, qui a illuminé mardi soir un beau but du Paris Saint-Germain contre Manchester City.

L’ancien coéquipier de Ronaldo à United, Ferdinand, a révélé un message du héros portugais après la victoire, qui donne un aperçu fascinant de sa mentalité d’élite.

“Il m’a envoyé un texto ce soir en disant” Je n’ai pas bien joué mais je savais que je marquerais “”, a déclaré Ferdinand à BT Sport.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué dans la cinquième minute des arrêts de jeu

Ronaldo a encore une fois livré la plus grande scène

« C’est la croyance qu’il a. Les autres joueurs s’en nourrissent. C’est un endroit formidable.

“La performance de United aujourd’hui n’était pas géniale, elle n’était pas au niveau qu’Ole voudrait qu’elle soit. Mais quand vous avez besoin d’un but, d’un moment pour galvaniser l’équipe, le stade, la base de fans, Cristiano Ronaldo s’intensifie.

«Il veut être ce gars à qui la chance tombe. Son record de buts dit tout. Il est là pour les grands moments. Il est aussi une grande partie de cela.

«Quand vous avez un joueur comme Cristiano Ronaldo, les joueurs dans le vestiaire reçoivent de la vie. Il y a un bail de vie, croyance, car ils savent que si l’occasion se présente, il les mettra à l’écart.

« Cela vous donne cette capacité d’être détendu. C’était la chose la plus importante dans notre équipe. Lorsque vous subissez encore plus de pression et que vous voyez le compte à rebours, vous ne paniquez pas. Nous étions très calmes parce que nous pensions que les chances se présenteraient.

