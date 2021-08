« Je savais que la fin de course jouait en ma faveur »

29/08/2021 à 17h24 CEST

Adrià Léon

Il risquait inutilement après que votre équipe a communiqué que Raul Fernández il était déjà hors course, mais cela s’est bien passé. Rien n’a été gardé dans le chapeau Rémy Gardner, qui a commencé à tirer depuis pratiquement le début avant un Bezzecchi qu’il n’a laissé son bras se tordre qu’au dernier moment. Le podium a été complété par Jorge Navarro, qui a établi de loin son meilleur Grand Prix jusqu’à présent cette saison.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Il n’y a pas de meilleur moyen d’effrayer les fantômes qu’en gagnant la course. Remy Gardner est arrivé à Silverstone en sachant que Raúl le traquait et que les deux dernières courses en Autriche n’avaient pas été son chemin. “Je pense que c’était une belle journée. C’était une très longue course. Je savais que Bezzecchi était du côté mou et j’ai attendu qu’il se dégonfle, même si ce n’était pas comme ça.”a commenté l’Australien. J’ai pu créer un petit avantage à la fin en poussant fort et ça a déjà fonctionné, donc je suis très content de la façon dont ça s’est passé dimanche. »

Derrière lui, tout près, entrait Marco Bezzecchi, qui était l’ombre de Rémy jusqu’à ce que les pneus ne le laissent pas serrer dans les deux derniers tours. “Nous avons eu un problème au début, car la moto n’a pas démarré lorsque nous avons quitté la boîte. Le transpondeur n’a pas très bien fonctionné pendant la course, mais au moins j’ai davantage apprécié ce qui se passait sur la piste.”a déclaré Marco, qui a eu la chance de pouvoir courir. “Le combat avec Remy a été très amusant, surtout parce que chacun était rapide dans une zone du circuit. Les pneus à la fin m’ont fait des ravages, mais je suis très heureux en général. Nous sommes aller en Aragon en toute confiance. Dans les nuages”, a conclu le troisième classé du général.

Le valencien Jorge Navarro a fermé le podium, qui a passé un excellent week-end avec Boscoscuro. “Très heureux de pouvoir enfin montrer notre potentiel. Au début, j’étais un peu en retrait de Di Giannantonio, mais je suis passé de moins en plus.” Jorge n’a pas pu devenir accro à Gardner et Bezzecchi, mais il valorise son P3. “Le Kalex dessine différemment de nous et cela a un peu compliqué la chasse, mais je suis quand même content. Gardner et Bezzecchi avaient quelque chose de plus que tout le monde et notre top était P3. Nous voulions vraiment continuer sur la route”, Navarro condamné, qui est 11e au tableau des points.