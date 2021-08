“Je savais que si Messi quittait Barcelone, il viendrait à Paris”

16/08/2021 à 17h15 CEST

Paris est l’épicentre mondial du football cet été. L’arrivée de Messi a ébranlé les fondements de la capitale française, plus argentine que jamais. Javier Pastore a été l’un des pionniers qui ont vu que le PSG avait le potentiel économique et sportif pour devenir un club de référence et, après des années d’amour réciproque avec la ville et les fans, assisté à la présentation stellaire des nouvelles recrues, prédisant un grand succès et assurant qu’au fond il savait que “si Messi quittait Barcelone, il viendrait à Paris”.

“C’est fou, la vérité est qu’ils m’aiment beaucoup et je les aime. C’est un jour spécial et je voulais être là. Je n’ai jamais pensé qu’il allait quitter Barcelone (Messi) mais je savais que s’il partait, il viendrait à Paris. Paris est un club très important et avec l’arrivée des meilleurs mondiaux il va continuer à grandir. Maintenant ils vont te demander de tout gagnerMauricio (Pochettino) a la personnalité pour diriger cette équipe et ils s’en sortiront très bien”, a admis l’Argentin.

Pastore, qui vit une période difficile à Rome après l’arrivée de Mourinho, a ressenti la chaleur des supporters parisiens, expliquant qu’ils ont “beaucoup d’affection pour lui dès le premier jour”. Pour l’Argentin, Paris est comme une deuxième maison et croit fermement que ce sera aussi pour Leo Messi, prédisant qu'”il vivra très bien et ils lui laisseront l’espace pour avoir une bonne vie”.