« Je sentais que la rivalité entre Man United et Liverpool prenait vie »

L’agent d’Axel Tuanzebe a suggéré que la rivalité Liverpool/Manchester United avait contribué au manque de temps de jeu du défenseur à Aston Villa.

Le prêt du Néerlandais au club de Premier League a été écourté car il a été rappelé par Man United avant d’être prêté à Naples plus tôt en janvier.

.

Tuanzebe a été prêté à Villa à trois reprises mais jouera désormais à Napoli pour le reste de la saison

Il a quitté Villa après avoir disputé seulement neuf matches de Premier League toute la saison et seulement deux depuis que Steven Gerrard a succédé à Dean Smith en tant que patron de Villa.

Et le frère du joueur, Dimitri Tuanzebe, qui est également son agent, a suggéré qu’une raison pour laquelle la légende de Liverpool a choisi de ne pas jouer Tuanzebe était due au fait que son club parent était le rival acharné des Reds.

« Axel est très heureux de commencer un nouveau chapitre de sa carrière de footballeur, en jouant à l’étranger et pour un club avec tant d’histoire derrière lui et des fans qui adorent le football », a déclaré Dimitri à ESPN.

« Axel n’a pas décidé de bouger jusqu’à ce qu’il devienne très clair qu’il n’est pas le défenseur central de premier choix du manager et l’offre de Naples était très tentante.

.

Tuanzebe a joué un total combiné de huit minutes lors de ses deux matches de Premier League pour Villa sous Gerrard

« J’ai beaucoup d’émotions mitigées en ce qui concerne le temps d’Axel à Villa. Il est aimé des fans car il a fortement contribué au succès du club en championnat où il a été l’un des joueurs clés qui ont aidé Villa à revenir en Premier League.

« Cependant, après l’arrivée de Steven Gerrard à Villa Park, c’était comme si la rivalité entre Man United et Liverpool prenait vie.

« Pour éviter tout doute, Axel était très ouvert à rester à Villa, il aime les fans, être à Birmingham mais il a aussi une carrière qu’il ne peut construire et atteindre son plein potentiel que dans un environnement où les opportunités de jouer sont équitables. «

.

Les suggestions sont une attaque étonnante contre l’intégrité de Gerrard

« Le déménagement a été très facile », a ajouté Dimitri. « Man United a beaucoup soutenu cette décision, s’est assuré qu’elle était en faveur de la carrière d’Axel et Napoli a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre l’accord possible. En tant qu’agent d’Axel, j’ai veillé à ce que l’affaire se déroule en travaillant en collaboration avec des partenaires de confiance au Royaume-Uni et en Italie.

« Man United m’a contacté directement pour m’informer de l’intérêt de Naples, je les ai ajoutés à la liste des clubs intéressés, puis j’ai évalué toutes les options avec l’aide de ma famille, de partenaires de confiance et d’Axel.

«Après plusieurs réunions avec les directeurs sportifs et les managers des clubs intéressés, nous avons tous conclu que Naples était la meilleure option.

« Axel a été convaincu par le chemin clair dans l’équipe, également une histoire à succès de joueurs qui ont apprécié le temps de jeu depuis qu’ils ont signé pour Napoli après un manque d’opportunités dans leurs clubs précédents. »

Comme le destin l’a voulu, Gerrard’s Villa affronte le club parent de Tuanzebe en FA Cup lundi soir, un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 19h55.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

888Sport – Pariez £10 Obtenez £30 + £10 Bonus Casino – RÉCLAMER ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum de 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org