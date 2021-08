“Je serai toujours l’un de vous”

27/08/2021 à 19:32 CEST

Cristiano Ronaldo rentre chez lui douze ans plus tard. Le club anglais annonce son retour à Manchester United, club avec lequel il a fait son entrée dans le football européen. Il atterrit à Old Trafford comme l’un des footballeurs les plus titrés de l’époque, après deux décennies dans l’élite. Il a à son actif cinq titres de Champions League et cinq autres Ballon d’Or.

Lorsque son arrivée en Premier League est devenue officielle, il a fait ses adieux aux fans de la Juventus sur Instagram : “Aujourd’hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands de toute l’Europe. Je me suis donné corps et âme à la Juventus etJ’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours “, a écrit.

Le footballeur a analysé son passage en Serie A dans ses adieux à la Juventus : “Los ‘tiffosi bianconeri’ Ils m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux à chaque match, à chaque saison, à chaque compétition ” il a souligné. ” Au final, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais malgré tout, nous avons écrit une belle histoire ensemble”, condamné.

Dans ses derniers mots au club italien, il a exprimé son amour pour le club dans lequel il a joué ces trois dernières saisons : “Je serai toujours l’un des vôtres. Maintenant, vous faites partie de mon histoire, comme je sens que je fais partie de la vôtre. Italie, Juve, Turin, tiffosi bianconeri, vous serez toujours dans mon cœur”, a-t-il conclu.