“Je serais en prison pour ça” – Mike Tyson réagit à une vidéo de Deontay Wilder battant un tyran dans un gymnase avec Andy Ruiz Jr et l’ancien champion de l’UFC Henry Cejudo

Mike Tyson a été sidéré par des images de Deontay Wilder battant un tyran dans un gymnase de LA après des commentaires désobligeants publiés en ligne.

Wilder est désormais reconnu comme l’une des plus grandes stars de la boxe grâce à sa suite de combats avec Tyson Fury en 2018 et 2020 – avec la trilogie prévue pour le 9 octobre.

@hotboxinpodcast (Twitter)

Tyson s’est délecté de la vidéo violente de Wilder battant un tyran dans un gymnase de Los Angeles

Cependant, avant de faire son entrée dans le monde de la boxe, Wilder n’était qu’un poids lourd élancé de l’Alabama, éliminant ses adversaires avec une facilité consommée et peu de succès.

Célèbre, en mai 2014, Wilder s’est rendu à Los Angeles pour affronter le troll Internet Charlie Zelenoff, qui lui avait adressé des injures ignobles.

Après une victoire sur Malik Scott pour un dossier de 31-0, l’Américain a accepté et s’est dirigé vers la situation.

Wilder est arrivé au gymnase et a fait signer à Zelenoff une renonciation légale garantissant qu’il ne poursuivrait pas pour des dommages et intérêts, avant de le battre dans le gymnase.

S’exprimant sur son podcast Hotboxin, Tyson a regardé les images aux côtés de l’ancien champion du monde des poids lourds Andy Ruiz Jr et de l’ancien champion de l’UFC Henry Cejudo et a été étonné de ce qu’il a vu.

“J’ai vu Deontay Wilder foutre en l’air un YouTuber”, a déclaré Tyson. «Il est venu au gymnase et parlait des enfants de Deontay Wilder et de tout ça.

« Wilder est allé ici et a battu son f ****** a ** ! Il peut vraiment faire ça sans se faire arrêter ? J’aurais été arrêté !

“J’avais été en prison mec, pour cette merde!”

Fury et Wilder se retrouvent le 9 octobre et « Iron Mike » pense que « The Gypsy King » a le numéro de Wilder.

S’exprimant plus tard dans le podcast, il a donné sa prédiction: “Pas question, vous savez, Deontay Wilder n’a pas de quoi être triste… Je pense juste que Tyson Fury a son numéro.”

talkSPORT aura un commentaire radio en direct et exclusif de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 de Las Vegas le 9 octobre.