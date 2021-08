“Je signe pour perdre cinq matchs et gagner tous les titres”

17/08/2021 à 13:05 CEST

Le lendemain du retour de l’équipe à l’activité, Le FC Barcelone a présenté ce mardi à Antonio Carlos Ortega comme nouvel entraîneur pour les trois prochaines saisons avec la présence du directeur responsable de la section Joan Solé en conférence de presse télématique (étrange, alors que d’autres se tiennent déjà en personne).

Le Malaga, mythe de la Dream Team et vainqueur de six Coupes d’Europe en tant que joueur, revient au Barça 15 ans plus tard de prendre sa retraite et de commencer sa carrière sur le banc à Antequera Handball. Depuis, il a managé le Hongrois Veszprém, l’équipe nationale du Japon, le Danois Kolding et l’Allemand Hanovre, avec qui il avait renouvelé et rompu son contrat pour réaliser son rêve de diriger le Barça.

Ortega arrive pour combler le poste de Xavi Pascual, qui a pris ses fonctions en février 2009 à la place d’un Manolo Cadenas dont il était son adjoint et a quitté le banc après avoir remporté la 10e Ligue des champions en juin dernier à Cologne.

“Je suis très heureux de rentrer chez moi, dans mon club où j’ai joué pendant 11 ans. C’est une immense fierté et une grande illusion d’avoir cette opportunité. On ne peut pas dire non au Barça. Je relève le défi avec beaucoup d’enthousiasme et de responsabilité. La saison dernière a été très difficile et de nombreux joueurs viennent d’arriver des Jeux et n’ont pas pu se reposer, mais je suis convaincu que nous pouvons faire une belle saison”, a déclaré l’homme de Malaga.

“Nous avons un effectif un peu plus réduit, mais si nous sommes capables de tenir les charges et les blessures sont respectées, il y a une équipe pour concourir dans toutes les compétitions. La saison peut être très longue pour nous, mais nous avons le staff technique et l’équipe médicale pour bien la prendre. Nous savons que c’est un défi, une difficulté supplémentaire, mais je répète que je suis totalement convaincu qu’il existe un modèle pour cela », a poursuivi Ortega. D’ailleurs, il a demandé à s’appeler Carlos ou, à défaut, Antonio Carlos, ” mais pas Antoine.

Ortega affronte la grande opportunité de sa vie avec ambition

Il est temps de parler de la réussite du club au cours des 12 dernières années. “Bien sûr, nous sommes conscients que David (Barrufet) et Xavi (Pascual) ont fait un excellent travail et je tiens à vous remercier pour la planification. Il n’y a pas tellement de rénovation. Quatre sont venus et ceux qui ont joué dans le Final Four sont presque tous dans l’équipe. Maintenant, c’est à nous de laisser le bouclier du club le plus haut possible”, a souligné l’Andalou.

Les lignes maîtresses ne seront pas modifiées. “L’équipe a très bien fonctionné et de nombreux aspects vont être maintenus. C’est peut-être l’équipe qui a peut-être le mieux joué contre elle en Europe, il y a des jeunes et ce serait une erreur de ma part de l’enlever. Chaque entraîneur a son marque et j’ajouterai une touche personnelle. , mais à bien des égards, beaucoup de choses vont être conservées. Quand une équipe vient de gagner tous les matchs, il serait présomptueux de dire qu’elle peut être améliorée. J’aimerais que ce Barça soit un peu plus musclé en défense, fasse plus de fautes. Et s’ils nous obligent à jouer au statique, soyez clair sur ce qu’il faut faire, ayez un éventail de possibilités », a-t-il déclaré.

“La saison dernière, il y avait beaucoup de conditions. J’espère que ce sera plus normal, nous avons une équipe plus courte et nous devons doser les charges pour tirer le meilleur parti de la partie finale. Cela peut signifier donner à quelqu’un un repos important dans certains matchs et gérer très Les minutes sont bonnes. Je ne me souviens pas du groupe de Ligue des champions la saison dernière, mais celui maintenant est très compliqué. Je ne veux perdre aucun match, mais je dois leur faire comprendre que si un match est perdu, c’est Pas la fin du monde. Je signe maintenant perdre cinq matchs et gagner tous les titres. La chose normale est de perdre un match, j’espère qu’ils sont importants pour nous », a-t-il expliqué à propos des grandes lignes de sa philosophie.

L’homme de Malaga a mené lundi sa première session avec le Barça

Ortega a également analysé les signatures. “Il y a peu à dire sur Ángel (Fernández). Il est international et a une grande expérience internationale de son temps à Kielce. Si nous avons une ruée vers la défense, il peut faire le « deux » et est rapide en contre-attaque. La saison dernière, il y avait Casper, mais il a été blessé pendant longtemps. Maintenant, nous avons Ariño blessé, nous ne pouvions pas prendre de risques et quand l’option est apparue, nous avons pensé que c’était fantastique. Nous allons endurer longtemps avec un gamin qui vient de la jeunesse, Martí, qui va jouer Asobal “, a-t-il déclaré à propos de l’ailier gauche.

“Melvyn (Richardson) est très polyvalent et peut jouer au centre à un certain moment, car avec un gaucher au centre il peut créer des problèmes aux rivaux, mais sa position naturelle sera celle d’arrière droit avec Dika (Mem). En défense ouverte, il peut être avancé et nous devons voir comment il s’adapte au “second”, pour voir comment il travaille avec le jeu de pivot. L’idéal serait qu’il puisse le faire”, a indiqué à propos du Français.

“Ali (Zein) va fort en tête-à-têteIl défend très bien et peut nous donner de la polyvalence en défense à la fois au deuxième et au centre. Lors de la dernière Coupe du monde, il a assumé un point de maturité important et défend à divers postes. Bien sûr, j’ai parlé avec Rafa (Guijosa), qui l’avait depuis quelques mois, et avec un technicien d’Egypte. Dommage pour cette petite blessure qui va le tenir à l’écart pendant trois ou quatre semaines. Ma première impression ces deux jours est très positive », a-t-il déclaré à propos de l’Egyptien.

Melvyn Richardson vient de remporter l’or olympique avec la France

“Leo (Maciel) connaît très bien la Ligue Asobal et a eu des chiffres fantastiques. Vous connaissez la situation, nous avions besoin d’un gardien lorsque Möller est parti, nous sommes arrivés très tard et il était la meilleure option sur le marché. Il vient avec beaucoup d’enthousiasme et je suis sûr qu’il nous aidera beaucoup”, a-t-il déclaré à propos du gardien argentin.

Enfin, Ortega a rappelé sa décennie dorée en tant que joueur du Barça dans la Dream Team de Valero Rivera. “Je n’ai que de bons mots pour ce que j’ai vécu pendant ces 11 ans. Je suis devenu plus un joueur et plus une personne ici. J’ai quitté ma maison à 23 ans, je suis venu vivre seul, j’ai dû chercher la vie ici et ce furent des années magnifiques au niveau des titres Je n’ai pas réalisé ce que nous obtenons avant que les années ne se soient écoulées. Le FC Barcelone est ma maison et la ville est ma deuxième maison. J’ai passé des années fantastiques ici”, a souligné le nouvel entraîneur barcelonais.