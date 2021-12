artiste né à Chicago Skee-Lo (de son vrai nom Antoine Roundtree) n’avait que 20 ans lorsque son single de hauteur « Je souhaite que » est devenu le jam de l’été 1995 et a même atterri à la treizième place du Billboard Hot 100 … et a ouvert la porte à son premier album qui sortira plus tard la même année.

En plus de l’Impala de 64 et de la chanson de compétences en basket-ball en herbe – qui a même obtenu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance solo de rap … L’album « I Wish » de Skee-Lo comprenait également le deuxième single « Haut des escaliers. »

Skee-Lo a continué à faire de la musique et a créé deux autres albums… mais n’a jamais eu le même succès commercial que sa première sortie rêvée.

Devinez à quoi il ressemble maintenant à 46 ans !