Je souhaite que Google fasse plus d’écrans Nest comme les appareils Echo Show d’Amazon

Je possède quelques produits Nest de Google. J’ai le Google Home d’origine dans ma salle de bain et je saupoudre des Nest Mini dans mon appartement. Cependant, mon préféré est l’écran Nest Hub de première génération que je laisse sur ma table de chevet. C’est la taille parfaite comme horloge numérique, mais suffisamment polyvalente pour faire la plupart de mes tâches domestiques intelligentes.

Cependant, même avec le plus grand Nest Hub Max et le plus récent Nest Hub (2e génération), je ne peux m’empêcher de penser que la gamme d’écrans intelligents de Google fait assez défaut, et j’aimerais qu’il lance une gamme plus large d’appareils propriétaires.

La principale raison pour laquelle je me sens de cette façon est Amazon. Chaque fois qu’Amazon lance une nouvelle version de ses appareils Echo Show, je ne peux m’empêcher d’être un peu jaloux. L’Echo Show 10 (3e génération) a l’air tellement cool avec son écran pivotant qui suit l’utilisateur, et le nouvel Echo Show 15 ressemble à quelque chose que j’aimerais accrocher à mon mur.

Au risque de ressembler à un utilisateur d’iPhone lorsqu’on lui demande de passer à Android, mon principal problème est que je n’ai aucun intérêt pour l’écosystème de la maison intelligente d’Amazon, principalement parce que je suis déjà engagé dans Google Assistant. Il est bien intégré à mon smartphone, à ma montre connectée, et même si je pense qu’Amazon a fait un excellent travail avec Alexa, cela ne vibre tout simplement pas avec moi. En fait, je possède un assez bon haut-parleur alimenté par Alexa, mais je ne l’utilise presque jamais parce que je suis tellement habitué à aboyer des commandes sur mes différents haut-parleurs Nest. Pourtant, Amazon fait d’excellents affichages.

Avi Greengart, fondateur et analyste principal chez Techsponential, note à quel point les deux sociétés diffèrent dans leur approche des écrans intelligents et affirme que Google se concentre probablement sur le Nest Mini moins cher et plus accessible.

« Google et Amazon ont tous deux utilisé leurs haut-parleurs intelligents à écran tactile pour l’aide à l’IA, le contrôle de l’IoT et la musique, mais Amazon a été plus agressif avec l’Echo Show », déclare Greengart. « Amazon a poussé plus loin dans les appels vidéo, le divertissement et la sécurité à domicile tout en explorant de nouveaux facteurs de forme (pivotant, montage mural) et des cas d’utilisation (soins aux personnes âgées avec Alexa Together et hub d’informations familiales sur l’Echo Show 15). »

En conséquence, Amazon fabrique des appareils qui semblent faits sur mesure pour la maison, avec des appareils qui vous suivent littéralement partout et peuvent suivre toute la famille. Il étend même ses fonctionnalités de maison intelligente à ses appareils Fire TV avec le tableau de bord intelligent et les raccourcis Alexa récemment annoncés. De cette façon, vous n’avez même pas besoin d’acheter un écran intelligent dédié pour accéder à bon nombre de ces fonctionnalités.

Google est apparemment à la traîne d’Amazon en ce qui concerne les appareils domestiques intelligents de première partie.

Les produits Google font également des appels vidéo, du divertissement et de la sécurité à domicile. Cependant, il semble que l’entreprise se concentre davantage sur l’amélioration des capacités d’Assistant, comme l’a noté Maurice Klaehne, analyste de recherche senior sur les appareils et les technologies émergentes chez Counterpoint Research.

Bien que Google soit intéressé à proposer ses propres produits pour la maison intelligente, il profite toujours d’autres qui utilisent l’assistant Google comme IA pour contrôler la maison intelligente, bien que le marché soit encore relativement petit. Il est entré sur le marché tardivement et une partie de la proposition de valeur reste à voir car de nombreuses fonctionnalités d’affichage intelligent peuvent être effectuées avec une tablette ou même un smartphone. La stratégie de Google est davantage axée sur l’IA, car elle bénéficie le plus de l’amélioration des capacités de l’IA, ce qui améliorera tout appareil pouvant contrôler les fonctionnalités de la maison intelligente.

Google se concentre davantage sur la qualité de son IA que sur la quantité d’appareils qu’il sort. Et avouons-le, Google n’est pas vraiment une entreprise de matériel informatique, bien que des appareils récents comme l’excellent haut-parleur Nest Audio et même le Pixel 6 prouvent que cela change lentement.

J’aimerais juste que Google soit plus affirmé et créatif avec ses écrans propriétaires car, vraiment, personne d’autre ne le fera. Nous avons vu des efforts de Lenovo avec des résultats décents, mais ils s’en tiennent principalement au même facteur de forme (bien que l’ajout d’un chargeur sans fil soit une bonne idée). Même Facebook Meta se penche davantage sur l’espace d’affichage intelligent avec ses derniers appareils de portail, et on a vraiment l’impression que Google commence à stagner un peu.

Quand Amazon a annoncé le nouveau robot Astro, je me souviens que ma première pensée a été : « J’aimerais que Google fasse ça ! » J’ai dit la même chose lorsqu’Amazon a lancé l’Echo Show 10 de troisième génération, l’Echo Show 15 et même la Ring Always Home Cam. Amazon maintient son matériel à jour avec de nouvelles conceptions et capacités de traitement tout en continuant à améliorer Alexa.

Bien sûr, avoir un écran intelligent dans chaque pièce semble un peu exagéré alors que vous pourriez simplement faire en sorte qu’un Nest Mini fasse à peu près la même chose avec votre voix, et je ne pense pas non plus que les entreprises devraient mettre à jour leurs files d’attente chaque année comme s’il s’agissait de smartphones. Mais au moins, Amazon nous offre des options pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient, à vous et à vos enfants. Avec les écrans Nest de Google, vous n’avez vraiment que deux tailles, et une seule d’entre elles est équipée d’une caméra. Non seulement cela, mais le matériel de Google commence à se sentir un peu daté.

J’espère vraiment que Google élargit désormais sa gamme, mais améliore son jeu avec le Nest Hub Max de nouvelle génération, chaque fois que cela devrait arriver sur le marché. Le nouveau Nest Hub plus petit est sympa, mais c’est aussi un peu un bâillement, non pas à cause de ses fonctionnalités de suivi du sommeil Soli, mais parce que c’est vraiment la seule nouveauté qu’il offrait – il semble même presque identique au premier Nest Hub et est toujours aussi lent avec les commandes tactiles.

Google serait intelligent de mettre à jour son matériel existant, peut-être avec de nouvelles conceptions et même une forme de puce Tensor pour un traitement amélioré de l’IA sur l’appareil, comme ce que l’on trouve sur la série Pixel 6. Non seulement cela, mais Google devrait également offrir aux utilisateurs plus d’options, en particulier lorsque les consommateurs achètent davantage de produits pour la maison intelligente.

L’International Data Corporation (IDC) souligne dans son dernier rapport la croissance du marché de la maison intelligente au troisième trimestre 2021, avec la livraison de plus de 221,8 millions d’appareils. Certains des meilleurs haut-parleurs intelligents ont contribué à cette croissance, avec 32 millions d’appareils représentant une croissance de 7,11% d’une année sur l’autre. Parmi ces appareils figurent les écrans intelligents, qui sont en hausse malgré des prix de vente moyens (ASP) plus élevés, selon Jitesh Urbani, directeur de recherche pour Mobile Device Trackers d’IDC.

Les augmentations de prix sont dues en partie aux ruptures d’approvisionnement, mais les nouveaux produits et les fonctionnalités améliorées sur tous les types d’appareils ont également joué un rôle clé. Les ASP pour des catégories notables telles que les téléviseurs ont augmenté de près de 7 % à mesure que les écrans OLED gagnaient en popularité. De même, les écrans intelligents, qui coûtent généralement plus cher, dépassent également les haut-parleurs intelligents traditionnels.

Au contraire, Google devrait profiter de la tendance du marché pour contrer les efforts d’Amazon avec ses nouveaux écrans Echo. Greengart note comment Amazon a probablement eu plus de succès avec ses appareils car il avait une longueur d’avance, tandis que Google rattrapait son retard avec son matériel de maison intelligente. Klaehne réplique en disant que le succès est différent entre les deux sociétés puisque Google se concentre sur les logiciels « alors qu’Amazon veut développer davantage son écosystème matériel pour aider avec d’autres ventes de services ».

C’est probablement pourquoi Amazon peut se permettre d’expérimenter de nouveaux facteurs de forme, tandis que Google joue la sécurité, comme il le fait souvent. Mais pour moi, cela ne suffit plus. Et même si je ne veux pas changer d’écosystème de maison intelligente, le matériel cool d’Amazon est très tentant.

Je veux juste plus d’options, Google.

