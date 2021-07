Je souhaite que mes amis Apple arrêtent de me faire honte sur Android

Je ne sais pas pour vous, mais la plupart des personnes de mon cercle élargi sont des utilisateurs d’iPhone, y compris à peu près toute ma famille et beaucoup de mes amis les plus proches. Certains d’entre eux sont intransigeants, Apple jusqu’à leur mort, Steve Jobs a marché sur des types d’eau, mais la plupart d’entre eux ont simplement choisi un téléphone et un système d’exploitation et s’y sont tenus parce que cela fonctionne.

C’est ce que la plupart d’entre nous faisons parce que c’est facile et confortable. Je comprends tout à fait, et c’est un choix parfaitement légitime pour quiconque. Mais après avoir lu un article de Mike Sorrentino sur CNET plus tôt cette semaine sur son expérience de changement de système d’exploitation mobile, je me suis souvenu d’une angoisse sous-jacente que je ressentais depuis que j’ai commencé à utiliser les téléphones Android comme appareils principaux. Ma “famille” Apple me regarde un peu différemment maintenant. Je ne veux pas dire qu’ils sont carrément impolis ou offensants, mais il y a certainement un air de supériorité dans leurs questions ou commentaires sur mes choix de port quotidiens.

Contrairement à Sorrentino de CNET, j’aborde cela sous un angle légèrement différent. Alors qu’il est passé d’Android à iOS, je suis passé d’iOS à Android. Mon collègue Michael Hicks a une excellente série de messages sur son expérience du passage plus récent d’iOS à Android. Bien qu’il fasse un travail fantastique pour mettre en évidence les nouvelles expériences amusantes qu’il a découvertes, je n’ai aucun doute qu’il a lui aussi rencontré le roulement d’yeux pas si subtil et même le mépris total que de nombreux utilisateurs d’iPhone ont pour les fans d’Android. Et tu sais quoi? C’est nul. C’est injuste. Et j’en ai marre.

Démystifier les critiques courantes d’Android par les utilisateurs d’iOS

Aucune plate-forme, service ou appareil n’est parfait, mais d’après ce que j’ai entendu des pom-pom girls iOS, à la fois directement et indirectement, vous penseriez qu’Android était et a toujours été un citoyen de seconde classe. Ce n’est tout simplement pas le cas.

Conception et qualité de fabrication

L’une des premières critiques d’Android dont je me souviens avoir entendu des amis et de la famille était que les téléphones Android étaient des morceaux de merde bon marché et mal construits. C’est sans aucun doute vrai pour certains téléphones Android, mais d’après mon expérience, cela ne reflète pas la réalité du paysage des smartphones.

Certaines des conceptions et technologies les meilleures et les plus innovantes viennent en premier, ou exclusivement, sur les téléphones Android.

Beaucoup (en fait la plupart) des smartphones de la plus haute qualité, les plus premium et les mieux construits sont, en fait, des téléphones Android. Des technologies telles que les écrans AMOLED, les taux de rafraîchissement élevés, la numérisation biométrique et même les écrans pliables ont fait leurs débuts ou sont depuis longtemps exclusifs aux téléphones Android. Et bien que les bons téléphones Android bon marché ne manquent pas, la plupart des meilleurs téléphones Android sont aussi haut de gamme que n’importe quel iPhone que vous trouverez.

Et bien que la prévalence des téléphones réparables ait diminué au fil des ans, le simple fait est que les bricoleurs et ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie utile de leurs téléphones ont plus d’options pour le faire dans l’écosystème Android. En fait, certaines des personnes et des entreprises les plus actives dans ces efforts sont les utilisateurs d’Android.

Sécurité et confidentialité

Le prochain coup sur Android que j’ai entendu à plusieurs reprises est que ce n’est pas une plate-forme sécurisée et que si vous vous souciez vraiment de la confidentialité, vous devriez l’éviter à tout prix. Mais, comme mon collègue Alex Dobie l’a récemment écrit, c’est un tas de BS.

Certains des téléphones les plus sécurisés que vous puissiez acheter fonctionnent sous Android, notamment les appareils Pixel de Google et Galaxy de Samsung. Pour être clair, la sécurité et la confidentialité ne sont pas les mêmes choses, mais si vous craignez d’être piraté ou de vous faire voler vos données, cela est tout aussi susceptible de se produire sur un iPhone que sur un appareil Android. La plupart des fuites de sécurité se produisent lorsqu’un développeur d’applications ou de jeux ou des fabricants de matériel tiers eux-mêmes sont compromis, et non à cause d’un code malveillant qui apparaît soudainement sur votre téléphone.

Les utilisateurs d’Android ont plus de contrôle que jamais sur leurs données personnelles, y compris la possibilité d’abandonner complètement Google.

Les applications et services de Google collectent en effet une tonne de vos données personnelles, mais vous avez également un grand contrôle sur les données conservées via votre compte Google. Par exemple, vous pouvez supprimer manuellement ou automatiquement des éléments tels que votre historique de recherche ou vos déplacements sur carte des serveurs de Google à tout moment. Google intègre également encore plus de contrôles de confidentialité dans Android 12, pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et gérer les applications qui tentent d’accéder à leurs données.

Et si cela ne suffisait pas, vous pouvez aller plus loin et installer un système d’exploitation alternatif basé sur Android sur votre téléphone comme /e/OS, qui n’envoie aucune donnée à Google et vous permet de savoir quelles applications essaient de collecter quelles données, afin que vous puissiez décider si le compromis en vaut la peine pour vous ou non.

Intégrations, applications et fonctionnalités

Les adeptes d’iOS aiment souvent souligner à quel point iMessage et Facetime sont indispensables à leur vie numérique, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Ces applications sont préchargées sur chaque appareil Apple et elles interagissent parfaitement. Mais aussi confuse que soit la stratégie d’application de messagerie de Google, il existe une tonne d’excellentes applications de messagerie sur Android qui “fonctionnent tout simplement”. Google Messages continue de s’améliorer et prend désormais en charge le chiffrement de bout en bout entre les utilisateurs de Messages (un peu comme iOS), et vous pouvez l’utiliser dans n’importe quel navigateur Web ou Chromebook. J’ai même assez réussi à convaincre la plupart de mes amis et de ma famille d’utiliser une plate-forme de messagerie alternative comme Signal ou Telegram, afin qu’iMessage ne m’exclue pas de leurs cercles.

Facetime arrive sur Android (et Windows) avec iOS 15, et même si ce n’est pas nécessairement la même expérience que sur un iPhone, il ouvre de nouvelles façons pour les utilisateurs d’Android et iOS de se connecter, et cela ne peut être que bon.

Les iPhones peuvent s’intégrer facilement aux Mac et aux iPad, mais il en va de même pour les téléphones Android avec les PC Windows et les Chromebooks.

Enfin, mes amis Apple aiment parler de la façon dont leurs iPhones fonctionnent de manière transparente avec leurs Mac et iPad, mais beaucoup de ces mêmes personnes ne réalisent pas à quel point l’utilisation d’un téléphone Android avec un PC Windows est bonne. Même avant l’inclusion d’applications Android dans Windows 11, les utilisateurs de PC pouvaient profiter de services robustes tels que l’application Your Phone de Microsoft ou la configuration Dex de plus en plus compétente de Samsung. Et la fonction Phone Hub est quelque chose que j’utilise tous les jours sur mes Chromebooks pour gérer les notifications et les messages entrants de mes appareils Android.

Apprenons à être ensemble, pas les mêmes

Comme si ce n’était pas évident par mon choix de carrière et mon employeur, je suis un nerd de la technologie. J’aime expérimenter avec toutes sortes de systèmes d’exploitation, de plates-formes et d’appareils. Je n’ai aucun problème à faire des allers-retours entre Android et iOS ou entre Chrome OS, macOS ou Windows, mais je reconnais que je suis dans une position unique pour le faire. Pour des raisons d’inertie, de préférence ou de privilège, la plupart des gens ont tendance à s’en tenir à ce qu’ils connaissent et ne s’aventurent pas de l’autre côté de la barrière numérique. Je n’ai pas de ressentiment envers ceux qui ont choisi la technologie qui leur convient et répond à leurs besoins. Vous faites vous.

Si vous êtes un fan d’Apple, c’est génial, moi aussi ! Apple fabrique certaines des meilleures technologies au monde, et il y a une raison pour laquelle c’est un leader dans chaque catégorie dans laquelle il entre. Les deux plates-formes s’influencent et se poussent régulièrement pour s’améliorer, et parfois elles copient à plat les meilleures fonctionnalités de l’autre. Je veux juste que mes amis et ma famille qui aiment Apple se rendent compte que l’utilisation d’Android (ou de Linux, ou de Windows, etc.) est un choix valide, légitime, réfléchi et raisonnable et que nous ne sommes pas en train de « régler » ou d’être malavisés. Nous pouvons faire tout ce que vous faites aussi bien, et dans certains cas, même mieux.

L’une des choses que j’aime le plus à propos d’Android est qu’il est composé d’un écosystème dynamique et diversifié de développeurs, de fabricants d’appareils et d’utilisateurs. Alors célébrons cette diversité technologique comme il se doit dans notre vie de tous les jours.

Passe un bon dimanche et je te retrouve la semaine prochaine.

– Jéramy