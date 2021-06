“Je souhaite que nous puissions renouveler Pellegrini bientôt”

06/08/2021 à 11:07 CEST

Daniel Guillen

Le président du Real Betis, Ange Haro, a souligné que le travail de Manuel Pellegrini à la tête de l’équipe a été d’un haut niveau dans une interview pour la télévision du club : “Le club et les techniciens sont à l’aise. Pellegrini a un contrat à long terme et je souhaite que nous puissions le renouveler sous peu”.

Le plus haut représentant de l’entité, qui Il est apparu avec le vice-président du club, José Miguel López Catalán, a salué le grand rôle qu’ils ont joué tous les niveaux du club face aux besoins économiques du Covid-19 et a réitéré sa confiance au coach : « Il s’agissait de bien lui parler du projet car il voulait savoir où allait l’entité. Il a fait un effort pour venir car il est attiré par le projet et la dimension sociale qu’a le Betis : c’est un club avec un âme et il le sent”.

Malgré le grand moment que vit le club sur le plan sportif, le président est prudent : “Nous avons appris que nous devons essayer d’éviter tous les sommets montagneux du Betis : nous ne sommes pas dans un moment d’euphorie et de célébration maximale. Nous savons que le football est compliqué, qu’il a peu de mémoire, et maintenant nous repartons de zéro de nouveau”.

Intérêt dans Balbuena et Sabaly la première incorporation

La direction sportive du Real Betis travaille déjà sur la saison 2021/22. Après la rénovation de Víctor Ruiz et l’incorporation définitive de Juan Miranda, le terrain défensif est l’une des priorités : L’embauche de Sabaly, qui arrive libre des Girondins, a été fermée et l’intérêt s’est manifesté pour Balbuena, qui joue actuellement pour West Ham et est bien connu de l’entraîneur.

Haro a admis que Balbuena est une opportunité de marché : “C’est un joueur intéressant en raison de sa situation contractuelle. Il connaît l’entraîneur, mais il fait partie de ceux que nous avons dans cette liste de centraux qui, comme tout le monde le sait, est l’une des lignes que nous devons renforcer”.