Compte tenu de la filmographie de l’acteur, Russell Crowe ressemble à un mec intimidant. Il a joué Javert des Misérables, Jor-El de Man of Steel, Noah of the Bible et même Robin Hood. On pourrait donc penser qu’un acteur sérieux adopterait une approche sérieuse d’autres choses dans sa carrière. Mais on m’a merveilleusement prouvé le contraire. Crowe est clairement un goofball, car il vient de s’annoncer comme son personnage de gladiateur dans une interview – et c’était glorieux.