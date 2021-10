« Je suis à des années-lumière de Cholo Simeone »

23/10/2021 à 15h36 CEST

.

L’entraîneur du leader de la Liga, Shérif Imanol, espère pouvoir conserver le leadership après avoir joué au Metropolitano ce dimanche contre un « extraordinaire Atlético de Madrid, à la fois son effectif et son entraîneur », dont il s’est dit « à des années-lumière ».

« Nous avons fait un pas en avant à tous les niveaux et nous nous comparons à l’Atlético… Pour le moment nous sommes à égalité mais son mérite est la grande trajectoire depuis de nombreuses années et c’est ce que nous voulons aussi, supporter ce niveau compétitif pour un tout saison parce que c’est compliqué », a-t-il déclaré Shérif lors de sa rencontre avec la presse.

« Vingt points signifient que nous avons pris un bon départ et avec de bons moments nous sommes compétitifs mais cela coûte, comme l’Atlético, le Real Madrid, Séville ou Barcelone, qui sont ceux qui se battront pour le championnat, car le niveau de la concurrence est très élevé », a-t-il souligné Shérif qu’il a nié les analogies dans le jeu de son équipe et celui de l’équipe matelas.

El entrenador txuri-urdín recordó que la pasada temporada a estas alturas de año la Real también estaba « muy arriba, las cosas salieron bien pero luego se hizo un poco largo, por eso lo normal es que cuando falten pocos partidos nuestros rivales deberían de estar par en haut ».

Il n’a pas voulu perdre de temps sur les multiples blessés avec lesquels il affronte cette rencontre et a passé en revue la situation de ses blessés mais sans lui donner plus d’importance car il considère qu’il a suffisamment de joueurs pour les remplacer.

« Ce n’est pas le plus approprié mais c’est du football d’élite et il n’y a pas lieu de se plaindre car presque toutes sont des blessures différentes. Il n’y a pas de nouvelles, la blessure de Martin Zubimendi Ce ne sera pas grand chose et je pourrais jouer la semaine prochaine Diego Rico et Illarramendi se rapprochent chaque jour, il semble qu’ils reviendront bientôt et Mikel Oyarzabal aussi », a-t-il résumé Shérif.

L’entraîneur d’Orio mélange « de nombreuses alternatives » pour remplacer les blessés Monréal et le sanctionné Aihen Munoz ce dimanche et « tout va bien » a-t-il souligné, alors qu’il jouait le licenciement avec l’option d’avoir le défenseur de la filiale Christ Romero ou passer un autre défenseur de la première équipe sur le couloir gauche.