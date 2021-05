Je suis allé directement dans le patinage des roues hors de la ligne

Sergio Perez a expliqué la raison de son lent départ au Grand Prix du Portugal, qui l’a vu retomber à la cinquième place.

C’est Carlos Sainz qui a dépassé Perez au départ, avant que l’homme de Red Bull et Lando Norris ne puissent dépasser le pilote Ferrari, Norris prenant la quatrième place.

Perez a pu revenir sur Norris quelques tours plus tard, mais la perte de temps signifiait qu’il ne pouvait pas jouer un rôle dans la bataille pour la victoire entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le Mexicain a terminé la course en quatrième position, son meilleur résultat depuis son arrivée chez Red Bull, et a passé des tours en tête avant d’être dépassé par Hamilton.

Réfléchissant à son départ lent, Perez a déclaré qu’il avait réussi à sortir de la ligne et qu’il n’avait pas réussi à combattre Norris assez fort pour la quatrième place.

«J’ai rendu les choses un peu compliquées ici», a-t-il déclaré à Sky Sports F1. «Cela a commencé hors de la ligne – étant de mon côté, il n’y avait pas beaucoup d’adhérence et je suis allé directement dans le patinage des roues, donc j’ai perdu une position contre Carlos.

«Ensuite, j’ai récupéré la position après le redémarrage, puis je l’ai perdue contre Lando dans le virage cinq.

«Par conséquent, je n’ai pas assez combattu la position, pensant qu’il allait me redonner la place.

«Mais j’ai probablement mal jugé celui-là. Il m’a fallu quelques tours pour dépasser Lando et cela a créé un écart avec le leader, je n’étais pratiquement plus en course à ce moment-là.

«Maintenant que je conduis la voiture dans un air plus ou moins libre tout au long de la course et que je vois comment je dois m’adapter à cette voiture, la façon dont je dois entretenir le pneu, tout est positif.

«C’est juste un processus, je suppose. Et j’espère que très bientôt je pourrai être à la maison avec la course, avec l’équipe et me sentir très bien avec elle.