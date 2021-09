Je suis allé sur le fanclub d’Ed Sheeran Discord pour parler de la NFL avec les purs et durs “Sheerios”

in

Aucune ligue sportive professionnelle n’est meilleure pour jouer le théâtre de l’absurde que la NFL. Le dernier acte de leur performance est tout ce qui se passe ici.

Ed Sheeran a été réservé pour le concert de lancement de la NFL, qui est la quintessence de la réservation de la NFL. Trouvez quelqu’un qui est célèbre, mais un peu oublié, qui joue la musique la moins offensante imaginable, et essayez d’amener un nouveau public à regarder le football.

Mais cette marchandise… wow. Je devais savoir s’il y avait quelqu’un sur terre qui envisageait d’acheter ce truc sans ironie. Il n’y avait qu’un seul endroit où je pouvais obtenir une réponse sérieuse. Je suis allé dans le ventre de la bête, et j’ai trouvé le fanclub d’Ed Sheeran Discord. Sûrement si quelqu’un allait acheter ces articles, ce serait les Sheerios.

Après quelques minutes d’attente avec impatience, je n’ai reçu aucune réponse. Personne, pas même les plus grands fans d’Ed Sheeran, ne voulait acheter du matériel Ed Sheeran x NFL. J’étais écrasé. Mais peut-être que c’était un peu trop avancé. Peut-être que les Sheerios pensaient que j’étais un agent infiltré de la NFL essayant de coopter leur fandom dans le but de prendre leur argent.

J’avais besoin d’une approche différente.

Grâce à “Ed got the shivers”, j’ai rapidement appris quelque chose sur Ed Sheeran, et c’était vérifiable. Sheeran a en effet travaillé avec les Titans du Tennessee, a même déclaré qu’il était un fan des Titans. Vous voyez, qui a dit que vous ne pouviez pas obtenir d’informations utiles d’un serveur Discord d’Ed Sheeran ?

Donc, sachant que « Ed a eu des frissons » était prêt à parler, je devais commencer à poser les questions percutantes.

Enfer ouais, nous parlons du potentiel NFL d’Ed Sheeran ! D’accord, nous avions un discours amusant, il est donc temps d’obtenir enfin une réponse à ma question brûlante.

Écrasé. Dévasté. Le seul public captif de ce merch NFL x Ed Sheeran ne s’y intéresse pas. Étonnamment, il semble que le diagramme de Venn des fans de football et des fans de Sheeran soit beaucoup trop étroit pour avoir une véritable attraction, un peu comme lorsque Sheeran a fait une apparition sur Game of Thrones et a confondu tout le monde.

Quoi qu’il en soit, ma quête était terminée. Personne ne veut vraiment de ce merch. Je suppose que toutes les ventes seront destinées à des personnes qui l’achèteront comme une blague, et c’est peut-être la meilleure utilisation – un symbole parfait des croisements étranges de la NFL avec la musique.