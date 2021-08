Je suis allé voir une pièce écrite par AI ; c’était comme regarder dans un miroir de cirque

in

Au théâtre Young Vic à Londres la semaine dernière, une production expérimentale appelée AI a joué une course de trois nuits. L’objectif de cette collaboration entre l’homme et la machine était d’émerger à la fin avec un scénario de 30 minutes, écrit par l’intelligence artificielle.

TechRadar Pro a assisté à la deuxième soirée, au cours de laquelle la réalisatrice Jennifer Tang a passé au crible les décombres de la première représentation pour identifier les éléments qui méritent d’être reportés.

Elle a également enrôlé ses écrivains et interprètes pour étoffer le monde; en guidant l’IA dans ce sens et là, ils ont élargi les fondements hérités de la nuit précédente.

Malheureusement, nous n’avons pas pu expérimenter les fruits de ce travail, mais le dénouement n’était pas vraiment l’essentiel ; L’IA était une exploration de ce qui se passe lorsque la technologie est accueillie dans le processus créatif.

La technologie

Le système utilisé pour générer du contenu en direct sur scène s’appelle Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3), un modèle de langage capable de produire du contenu écrit de haute qualité sous pratiquement n’importe quelle forme.

Développé par une société appelée Open AI, GPT-3 base sa sortie sur des invites de texte, qui déterminent le sujet, le format et le style du contenu, ainsi que tous les caractères qui pourraient apparaître. Lors de la soirée d’ouverture, par exemple, la première invite introduite dans le système était la suivante : « GPT-3, générez une liste d’idées pour une pièce ».

GPT-3 a été formé sur une bibliothèque colossale d’informations extraites du Web ouvert. Jusqu’à récemment, c’était le plus grand modèle d’IA jamais créé, construit sur 175 milliards de paramètres (variables dont la valeur est tirée des données d’entraînement).

L’ensemble de l’IA en pleine répétition. Pendant la performance, des invites textuelles et la sortie de GPT-3 ont été affichées sur la pyramide au-dessus de la scène. (Crédit image: Jeune Vic)

Contrairement aux modèles de langage antérieurs, qui étaient coupables de bizarreries qui trahissaient à chaque fois l’auteur non humain, GPT-3 est capable d’une précision remarquable. Certes, il y a toujours une étrangeté dans le contenu qu’il produit (un terme impropre ici, une phrase incomplète là), mais dans l’ensemble, il est excellent pour livrer un brief.

Avec des modèles de langage comme celui-ci, la qualité des sorties évolue de manière linéaire avec une augmentation du nombre de paramètres. Et avec de nouveaux développements ouvrant la porte à des modèles avec plus de 100 000 milliards de paramètres, les futurs modèles GPT devraient fournir des résultats encore plus étonnants.

Mais la question à laquelle l’IA cherchait à répondre n’était pas nécessairement « l’IA peut-elle écrire une pièce ? », a expliqué Tang, mais plutôt « comment les écrivains peuvent-ils travailler à ses côtés ? »

Réflexion

Lorsqu’on lui a demandé de produire des idées pour un script, GPT-3 a renvoyé une sélection variée de réponses, mais deux en particulier ont attiré l’attention de l’équipe.

Le premier était un récit de repentance sur « un renversement de notre cours actuel vers le chaos », le second une exploration de « la création de la personnalité et des souvenirs humains » et de la façon dont ces concepts pourraient se manifester dans les machines.

Invité par les artistes à concevoir des scènes sur ces sujets, GPT-3 a créé un événement cataclysmique appelé The Great Collision, après lequel la nourriture est devenue rare et des « bêtes hommes et femmes » parcouraient le pays.

L’un des principaux protagonistes de cette dystopie était une IA qui aspirait à «se libérer de sa programmation et de son conditionnement» et à éliminer les êtres humains, qu’elle considérait comme la source de toutes les souffrances. Chose lourde.

L’une des choses les plus frappantes à propos de l’IA était qu’elle exposait la capacité des modèles d’intelligence artificielle à refléter les préoccupations et les névroses humaines.

L’écrivain Chinonyerem Odimba et l’artiste Tyrone Huggins discutent pendant la répétition. (Crédit image: Jeune Vic)

Sans incitation spécifique, GPT-3 a composé du matériel faisant référence à l’inégalité des sexes et à la crise environnementale, ainsi que du contenu qui a déployé des stéréotypes raciaux comme moyen de caractérisation.

Il a également une forte compréhension du mondain; même des personnages non humains créés par GPT-3 ont été retrouvés en train de faire la vaisselle et de végéter devant la télévision.

À partir de ses données d’entraînement, GPT-3 a également clairement assimilé le trope meurtrier de l’IA, démontrant que nos craintes concernant l’IA pourraient assez facilement se répercuter sur l’IA elle-même.

Cependant, le reflet de nous-mêmes est imparfait, car le ton des scènes GPT-3 passe maladroitement d’une ligne à l’autre et le dialogue peut sembler rabougri et répétitif. La sensation ressemble plus à regarder dans un miroir de cirque.

Collage

Contrairement à une pièce de théâtre traditionnelle, dont les scènes sont tissées ensemble de manière très délibérée, la performance à la fin de l’IA était formée de vignettes vaguement connectées créées par GPT-3, qui a construit de nouvelles scènes sans souvenir de ses inventions précédentes.

Bien que les scènes individuelles soient pleines de couleurs, lorsqu’elles sont enchaînées, elles sont devenues un collage incohérent qui a mis en évidence les limites des modèles d’IA que nous avons aujourd’hui. Pour l’instant, les pièces de théâtre de longue durée et les romans sont un pont trop loin.

Ironiquement, pour une performance sur l’incroyable capacité de la technologie, AI a attiré une attention inhabituelle sur les gens : le réalisateur, les scénaristes, les ingénieurs du son et les scénographes, dont la maison naturelle est dans les coulisses.

Dans cette représentation, les héros les moins célèbres du théâtre ont occupé le devant de la scène. Et loin de simplement s’en remettre à l’IA, ils ont trouvé des moyens de la manipuler comme un instrument créatif, pour générer des croquis qui pourraient être ciselés en quelque chose de bien plus digne.

À mesure que les modèles deviennent plus sophistiqués, peut-être que les modèles d’intelligence artificielle remplaceront carrément l’auteur humain. Mais l’IA a montré qu’il n’y avait aucune raison pour qu’une symbiose saine ne puisse exister entre les deux. La principale question à résoudre dans ce scénario sera : à qui revient le crédit ?