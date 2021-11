« Je suis amoureux de ce sport car je peux voir toutes les émotions humaines en cinq minutes de combat »

10/11/2021 à 20h37 CET

L’autre moitié du RK-Frère avec Randy Oton, cribler, a assisté à SPORT à Londres avant de participer au Supershow qui s’est tenu à Wembley.

Q : La WWE rentre « à la maison » au Royaume-Uni. Comment allez-vous?

A: Cela fait des années avec tout ce qui s’est passé. La dernière fois que nous sommes venus au Royaume-Uni, ce n’était pas dans les grandes villes et ces jours-ci ont été incroyables.

Q : Qu’en est-il des batailles ici ?

A: Le RK-Bro avec Randy et moi est tellement amusant & mldr; Partout où nous allons, les gens deviennent fous et je n’attends rien de moins ici. Mes amis et ma famille seront heureux de voir le chemin parcouru depuis notre dernière visite.

Q : Vous parlez de Randy Otron, une légende. Que dire de cela?

A : C’est une légende et plus que tout, c’est mon meilleur ami. Nous avons une excellente alchimie et les fans adorent nos interactions. On ne pouvait pas être plus heureux. Cela m’a beaucoup appris, cela me fait rire & mldr; Il m’a logé sous son toit.

Q : Que pouvez-vous me dire sur le déroulement de votre année et l’avenir ?

R : L’année a été formidable. Même 2020, ce n’était pas une grande année pour tout le monde mais pour moi & mldr; J’ai été initié au monde de la WWE et j’ai remporté le titre de champion des États-Unis, j’ai catché à Wrestlemania. Et cette année a été tout aussi bonne. Nous avons été champions avec Randy Orton et il nous reste encore deux mois avant la fin de l’année. Nous avons le temps de défendre le titre avec Randy encore plusieurs fois et de devenir probablement l’un des meilleurs couples de l’histoire de la WWE. C’est mon opinion personnelle et je pense que c’est ce qui va se passer.

Q : Et qui aimeriez-vous gagner à l’avenir ?

R : Avec RK-Bro, nous avons déjà battu The New Day et c’était génial. Je voudrais combattre The Street Profits dans un match juste et équitable. Et j’aimerais aussi affronter Rey Misterio parce que je pense que nous nous connecterions bien.

Q : Qu’est-ce que la « lutte » signifie pour vous ?

R : C’est super. Je l’aime. C’est amusant. J’aime le faire, le regarder, en parler. Je l’aime parce qu’en 5 ou 10 minutes je peux voir toutes les émotions humaines. Je vois quelqu’un heureux, en colère, je vois de la douleur, un sourire & mldr; Et cela m’a fait tomber amoureux du sport car nulle part ailleurs vous ne verrez ces émotions. Les films durent longtemps et j’ai ça en 5 minutes de combat.

Q : Un message pour les fans espagnols ?

R : Quand nous viendrons en Espagne, nous donnerons tout. J’espère que nous sommes toujours jumelés avec Randy au RK-Bro, mais sinon, le « frère » donnera tout et Randy donnera tout de toute façon.