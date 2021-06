“Je suis bien arrivé au contre-la-montre”

in

L’Espagnol Enric Mas, septième au général du Tour à 40 secondes du leader, je vous assure que affronte le contre-la-montre dans une bonne situation que demain marquera le premier moment décisif de cette édition.

“Ces trois derniers jours, nous avons vu que les chutes sont un facteur important dans cette course et que nous devons prendre la plus grande précaution possible”, a-t-il déclaré.

“Arrivé en toute sécurité, Je ne peux pas dire cool mais bien. On verra ça demain. Cette année les temps m’ont coûté plus cher mais depuis le Pays basque il s’est entraîné et nous devons faire du bon temps”, a-t-il déclaré.

Le cycliste Movistar a évoqué l’usine au début de l’étape pour protester contre le danger que courent les coureurs ces derniers jours.

« On a parlé à tous les coureurs, On ne veut pas enlever le spectacle ou bousiller l’organisation, mais certaines arrivées sont très, pas dangereuses, mais sur des routes étroites. C’est nous qui les rendons dangereux. Nous devons tous parvenir à un accord, j’espère que ce sera rapide car cela ne peut pas continuer comme ça », a-t-il déclaré.