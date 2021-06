Je suis bisexuel à l’université mais je n’ai toujours rien dit à ma famille ⋆ .

Je ne sais pas quand j’ai réalisé que j’étais bisexuelle. Pour moi, aimer les hommes et les femmes a toujours été normal.

Si vous me demandiez avec qui je suis sorti au cours des 20 dernières années de ma vie, la liste contiendrait exclusivement des hommes (nous pourrions parler de la façon dont certaines personnes décideront, en mon nom, que je ne peux pas être bi si je ne suis pas sorti avec un femme – mais c’est une longue discussion pour un autre jour).

Et malheureusement, je ne suis pas ici pour divulguer des expériences érotiques avec des amis lors de soirées pyjama ou dans les vestiaires des filles afin de le prouver, alors les creeps qui sont venus à cet article pour un bisexuel enragé sexuellement frustré, vous devrez regarder ailleurs.

Ce n’est qu’à mon arrivée à l’université que j’ai commencé à dire aux gens que j’étais bisexuelle. Je me souviens m’être promis quand je suis arrivé pour la première fois de faire de mon mieux pour être moi-même.

C’est au cours de la première semaine que les gens ont commencé à demander : « Quel est le type de tout le monde ? Ah, les joies de vivre dans un appartement d’adolescents débridés qui viennent de rompre avec leur vie de petite ville. Sans trop réfléchir, j’ai juste laissé échapper : « J’aime les filles et les mecs ».

“Il y avait un sentiment de soulagement comme si j’avais retenu une bouffée d’air pendant trop longtemps”

Il y eut quelques hochements de tête. Un gars m’a demandé si j’avais déjà eu un plan à trois – parce que si ça ne marche pas pour le regard masculin, ça n’existe pas – et puis on est passé à autre chose. Une autre fille a également dit qu’elle était bi (au même gars qui a posé des questions sur les plans à trois perdant soudainement la tête) et la nuit a pratiquement continué sans un autre mot à ce sujet.

Et c’était tout. Mon moment de « coming out » en quelque sorte. Il n’y avait pas de canons à confettis, ni de gâteau arc-en-ciel. Mais il y avait un sentiment de soulagement comme si j’avais retenu une bouffée d’air pendant trop longtemps.

J’ai aimé que ces personnes connaissent mes préférences et qu’elles soient, pour la plupart, complètement imperturbables. J’ai aussi soudain réalisé que ces personnes, que je connaissais depuis moins d’une semaine, en savaient plus sur moi que ma propre famille.

“Mon enfance était saturée de culture hétéronormative”

Je viens d’une petite ville, le genre d’endroit qu’on voit à Emmerdale, sauf qu’il n’y a pas de meurtriers ni d’histoires d’amour vertigineuses entre le révérend du village et le boucher. Tout le monde connaît tout le monde. Alors naturellement, j’ai appris très vite à garder mes cartes près de ma poitrine.

Je suis conscient des privilèges de ma vie. Pour la personne moyenne, je ressemble à une femme cishet avec un petit ami. Je suis conscient que je ne suis pas obligé de cacher qui je suis. Mes amis à la maison ne s’en soucieraient probablement pas si je leur disais que je trouve les gars et les filles attirants.

Ma difficulté à me faire connaître auprès des personnes qui devraient le mieux me connaître vient des attitudes et des comportements que j’ai vus en grandissant. Mon enfance a été saturée d’une culture adaptée aux stéréotypes hétéronormatifs.

Les gens me disaient de garder mes jouets pour mes propres enfants. On m’a dit que je ne pouvais pas inviter des garçons aux soirées pyjama parce que je suis une fille, et que cela causerait des problèmes. Chaque fois que je portais des vêtements amples, on me disait que les garçons ne m’approcheraient pas (en quelque sorte, grand-mère).

Quand je suis arrivé à l’université, ce récit a disparu. J’ai pu faire ce qui me plaisait sans les remarques qui me rappelaient que je n’étais pas tout à fait comme tout le monde.

« La bisexualité dans la communauté LGBTQ+ a été fétichisée »

Cependant, je ne pouvais pas discuter de cela sans parler de l’agitation intérieure de comprendre ma propre sexualité étant également une cause de mon silence. La bisexualité dans la communauté LGBTQ+ a été fétichisée, ridiculisée et diminuée (encore une fois, nous pourrions avoir une longue discussion sur ces luttes, mais c’est aussi pour un autre jour).

Il est facile d’éprouver des sentiments de doute en ce qui concerne notre sexualité. Essentiellement, une forme de syndrome de l’imposteur commence. Ce qui m’empêche d’en parler à ma famille. Ce qui me fait me demander si je suis même un « vrai » bisexuel. Ce qui m’empêche d’en parler à ma famille… et le cycle continue.

Savoir que mes amis à l’université me voient dans un sens, alors que ma famille me considère comme quelqu’un d’autre n’aide certainement pas non plus. Et alors que le mois de la fierté continue, je veux rappeler à tout le monde que ce n’est pas parce que quelqu’un n’est pas à l’écoute de tout le monde dans sa vie qu’il n’est pas ce qu’il prétend être. Sortir est difficile. Cela peut être anxiogène et même dangereux pour certains.

Ainsi, lorsque quelqu’un s’adresse à vous, sachez que cela peut être confidentiel et que ce n’est pas votre information à partager avec qui vous voulez. Et pour ceux qui sont encore un peu dans le placard (comme moi), j’espère que vous passez un merveilleux mois de la fierté. Je te vois, et je soutiens ta double vie.

